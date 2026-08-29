नॉर्थ जोन के टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज यश ढुल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण साउथ जोन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मैच से बाहर हो सकते हैं। ये मैच दोनों टीमों के बीच 30 अगस्त यानी रविवार को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंड ग्राउंड पर सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा। यश अगर इस मैच से बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के लिए सनत सांगवान ओपन कर सकते हैं और कामरान इकबाल का साथ निभा सकते हैं। वहीं यश ढुल की जगह नॉर्थ जोन टीम में उदय सहारन को टीम में शामिल किया जा सकता है।

सेमीफाइनल से बाहर हो सकते हैं यश ढुल

आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यश ढुल ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सेमीफाइनल मैच से बाहर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उनकी जगह उदय सहारन को टीम में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रविवार से शुरू होने वाले मैच में सनत सांगवान के खेलने की संभावना काफी ज्यादा है। ढुल की हैमस्ट्रिंग चोट वेस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल में हुए एक विवादित सिलेक्शन फैसले के ठीक बाद आई है। उस मैच में नॉर्थ जोन के कोच अजय शर्मा और सरनदीप सिंह ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सनत सांगवान को टीम से बाहर कर दिया था और उनकी जगह ढुल को शामिल किया था जिन्होंने 2022 मेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी।

यश ढुल को टीम में शामिल किए जाने के फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे क्योंकि यश ढुल जिन्होंने 2025-26 रणजी सीजन में सिर्फ 381 रन बनाए थे और उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बतौर ओपनर उताया गया था और इस भूमिका के लिए स्पेशलिस्ट बैटर नहीं थे। इसके बाद यश ढुल वेस्ट जोन के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस मैच में 9 और 0 रन की पारी खेली थी साथ ही वो क्रीज पर बिल्कुल भी सहज नहीं लग रहे थे जिससे टीम मैनेजमेंट की रणनीति की आलोचना की गई थी।

नॉर्थ जोन की टीम में तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को शामिल किया गया है और इससे टीम को मजबूती मिली है। नॉर्थ जोन ने स्टार खिलाड़ियों से सजी वेस्ट जोन की टीम को क्वार्टर फाइनल में 52 रन से हराया था और ये टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइल में उतरेगी। वहीं सूत्र के मुताबिक साहिल लोटरा को भी टीम से रिलीज कर दिया गया है और आयुष बदोनी बुखार से ठीक होने के बाद खेलने के लिए तैयार हैं।

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टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)