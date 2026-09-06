Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में खेल के पहले दिन पहली पारी के पहले सेशन में ईस्ट जोन काफी मजबूत स्थिति में आ गई। पहले दिन पहले सेशन का खेल समाप्त होनेतक ईस्ट जोन ने 2 विकेट पर 133 रन बना लिए थे और टीम को मजबूत स्थिति में लाने का काम वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन की शतकीय साझेदारी ने की। वहीं अभिमन्यु ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया तो वहीं दूसरी तरफ साउथ जोन के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज की पहले सेशन में जमकर कुटाई हुई।

वैभव-अभिमन्यु के बीच हुई शतकीय साझेदारी

इस मैच में ईस्ट जोन के लिए पारी की शुरुआत अभिमन्यु ईश्वरन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने की और दोनों ने मैदान पर आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 88 गेंदो पर 100 रन की शानदार शतकीय साझेदारी हुई। हालांकि वैभव ने 37 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली और अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए तो वहीं अभिमन्यु ने एक छक्का और 10 चौकों की मदद से 72 रन की पारी खेली। वैभव-अभिमन्यु ने पूरी तरह से पारी को संभालने का काम किया और मजबूत नींव टीम के लिए रखी।

मोहम्मद सिराज की खूब हुई पिटाई

साउथ जोन के स्टार पेसर सिराज पहले सेशन में तो प्रभावित नहीं कर पाए। वैभव और अभिमन्यु ने उनकी गेंदों पर जमकर रन बनाए। इसका ही नतीजा रहा कि सिराज ने पहले सेशन में 7 ओवर गेंदबाजी की और इस दौरान 48 रन दिए और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला साथ ही उनका इकानॉमी रेट 6.90 का रहा यानी साफ तौर पर वो काफी मंहगे साबित हुए। पहले सेशन में साउथ जोन के लिए एकमात्र सफलता वी मिलिंद ने हासिल किया और उन्होंने वैभव को आउट किया। उन्होंने 5 ओवर में 16 रन दिए।

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)