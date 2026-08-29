पंजाब और भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को रविवार (30 अगस्त) से बेंगलुरु के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ जोन के खिलाफ होने वाले दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद गुरनूर टीम से जुड़े, जो गुरुवार को 1-0 से सीरीज जीत के साथ खत्म हुई। उन्होंने कुल मिलाकर 19 फर्स्ट-क्लास मैचों में 25.24 के औसत से 62 विकेट लिए हैं।

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गुरनूर के सीधे प्लेइंग XI में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय चयनकर्ता उन्हें भारत के अगले टेस्ट सीरीज अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड में दो मैचों की सीरीज से पहले ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट में मौके देना चाहते हैं। गुरनूर ने अभी तक टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह पिछले दो टेस्ट मैचों में भारत की टीम का हिस्सा रहे हैं।

बीसीसीआई के लक्षित खिलाड़ियों में गुरनूर शामिल

गुरनूर एक साल से ज्यादा समय से बीसीसीआई के लक्षित खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। जुलाई में वह इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर गए थे। उन्होंने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। 23 साल के गुरनूर ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। वह भारत के हाल के इंग्लैंड दौरे पर तीनों वनडे मैचों में भी खेले। उन्होंने अब तक छह वनडे मैचों में 32.81 के औसत से 11 विकेट लिए हैं।

इंग्लैंड जाने की तैयारी में आकिब नबी

इस बीच जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी अपने वीजा पेपरवर्क के बाद इंग्लिश काउंटी सर्किट में कुछ समय खेलने की तैयारी में हैं। नबी ने 2025-26 में जम्मू और कश्मीर के लिए ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी सीजन में 12.56 के औसत से 60 विकेट लिए थे। उन्हें श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर एक भी मैच नहीं खेलने को मिला। माना जा रहा है कि वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुने जा सकते हैं क्योंकि नई गेंद को स्विंग करने की काबिलियत रखते हैं।

ईरानी कप में खेलेंगे आकिब नबी

अगर काउंटी में खेलने का मौका नहीं मिलता है तो नबी 22 सितंबर को पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए के दो मैचों में से पहले मैच में खेलेंगे। फिर 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में शेष भारत के खिलाफ ईरानी कप मैच के लिए जम्मू-कश्मीर टीम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए का दूसरा मैच ईरानी कप के दौरान होगा। दोनों को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं को दोनों टीमों को चुनना पड़ेगा। इस समय मैचों में बदलाव की संभावना लगभग खत्म हो गई है।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की तैयारी

मोहम्मद नबी पिछले रणजी सीजन में 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनको और गुरनूर बरार को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली। पूरी खबर पढ़ें।