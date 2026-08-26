दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे क्वार्टरफाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने बुधवार (26 अगस्त) को वेस्ट जोन को मात दी है। नॉर्थ की टीम ने 52 रनों से यह मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में भी जगह बना ली है। चौथी पारी में 287 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्ट की टीम 234 रन पर ऑलआउट हो गई। मुशीर खान की 96 और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की 66 रन की पारी बेकार हो गई और टीम के काम नहीं आ सकी।

नॉर्थ जोन के लिए चौथी पारी में बाजी को पलटा गेंदबाज आबिद मुश्ताक और निशांत सिंधू ने। मुश्ताक ने 4 और सिंधू ने 2 विकेट अपने नाम किए। बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक और निशांत सिंधु ने वेस्ट जोन के निचले क्रम के बल्लेबाजों को चौथे दिन सुबह 6.3 ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया, जिससे नॉर्थ जोन को दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई। अब सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन की टीम साउथ जोन से भिड़ेगी।

इस मैच में क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले की बात करें तो टर्न ले रही पिच पर वेस्ट जोन ने 287 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन की शुरुआत सात विकेट पर 220 रन से की थी, लेकिन उसकी टीम 234 रन पर ही सिमट गई। उर्विल पटेल (25) और तनुष कोटियन (00) ने वेस्ट जोन की पारी आगे बढ़ाई।। मुश्ताक (22 ओवर में सात रन लेकर चार विकेट) ने जल्द ही कोटियान को आउट कर दिया और उसके बाद तुषार देशपांडे (05) का विकेट भी लिया। इसके बाद सिंधु ने उर्विल पटेल को आउट करके मैच का अंत किया।

मुश्ताक ने इस मुकाबले में 99 रन देकर नौ विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच का टर्निंग पॉइंट वेस्ट जोन के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (70 गेंदों पर 66 रन) का रन आउट होना रहा, जिन्होंने मुशीर खान (96) के साथ 111 रन की साझेदारी की थी। उस समय वेस्ट का स्कोर तीन विकेट पर 195 रन था और वह अच्छी स्थिति में दिख रहा था।

इसके बाद टीम ने गायकवाड़ और मुशीर सहित चार विकेट सात ओवर से भी कम समय में 25 रन जोड़कर गंवा दिए। इन दोनों सेट बल्लेबाजों के विकेट के बाद नॉर्थ जोन ने मैच पर शिकंजा कस दिया और आसान जीत हासिल की। नॉर्थ ने अपनी पहली पारी में 251 रन बनाए थे जिसके जवाब में वेस्ट की टीम 187 रन पर ऑल आउट हो गई थी।

सेमीफाइनल में किसकी किससे भिड़ंत?

फिर नॉर्थ जोन ने अपनी दूसरी पारी में 222 रन बनाए और वेस्ट जोन के सामने 287 का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में वेस्ट की टीम 234 रन की बना सकी और 52 रन से मैच हार गई। अब सेमीफाइनल मुकाबले 30 अगस्त से खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन का सामना साउथ जोन से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन की टीम सेंट्रल जोन से भिड़ेगी।

The Semi-Final line-up is Locked! 🔒🏏



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