दलीप ट्रॉफी 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में नॉर्थ जोन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय किया और पहली पारी में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन की शानदार गेंदबाजी के सामने ये टीम 195 रन के स्कोर पर धराशाई हो गई। साउथ जोन के लिए विध्वत कावेरप्पा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए तो वहीं नॉर्थ जोन की तरफ से कामरान इकबाल ने अर्धशतकीय पारी खेली।

विध्वत ने झटके 4 विकेट, कामरान ने लगाया अर्धशतक

नॉर्थ जोन ने साउथ जोन के खिलाफ एक तरह से लगभग सरेंडर कर दिया और टीम के लगभग सभी बल्लेबाज फेल ही रहे। इस टीम के ओपनर कामरान इकबाल ने साउथ जोन के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपनी टीम के लिए 76 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। इस मैच में यश ढुल की जगह टीम में आए सनत सांगवान का बल्ला नहीं चला और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। टीम के कप्तान कन्हैया वाधवन ने 35 रन की पारी खेली। इसके अलावा आयुष दोसेजा ने 23 रन की पारी खेली। अब्दुल समद के बल्ले से 16 रन निकले।

साउथ जोन की गेंदबाजी पहली पारी में काफी शानदार रही और इस टीम के सभी गेंदबाजों ने काफी अनुशासित गेंदबाजी की। खास तौर पर टीम के तेज गेंदबाज विध्वत कावेरप्पा ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके और 15 ओवर में 66 रन दिए। इसके अलावा एमडी निधीश को भी 2 सफलता मिली जबकि तनय त्यागराजन भी 2 विकेट लेने में सफल रहे। इनके अलावा पहली पारी में कावूरी साईतेजा और श्रेयस गोपाल को एक-एक सफलता मिली।

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