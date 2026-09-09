शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में 270 रन बनाने के बाद इशान दूसरी पारी में शतक से चूक गए। उन्होंने 98 गेंद पर ताबड़तोड़ 80 रन बनाए। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 432 गेंद पर 350 रन ठोक दिए। इशान की कप्तानी पारी के बदौलत ईस्ट जोन की बढ़त 500 से ज्यादा हो गया है।

इशान किशन ने पहली पारी में 334 गेंद पर 30 चौके और 7 छक्कों की मदद से 270 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उन्होंने 98 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए। इशान जब क्रीज पर आए तब ईस्ट जोन ने 5.1 ओवर में 13 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अभिमन्यु ईश्वरन 3 और वैभव सूर्यवंशी 8 रन बनाकर आउट हुए।

इशान किशन-शिखर मोहन के बीच 126 रनों की साझेदारी

इशान किशन ने शिखर मोहन के साथ 170 गेंद पर 126 रनों की साझेदारी की। इशान ने 25वें ओवर में 66 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने त्रिपुराना विजय को 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वह 72 गेंद पर 71 पर पहुंच गए। एक समय वह 81 गेंद पर 77 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके बाद वह 98 गेंद पर 80 रन बनाकर आउट हुए।

ईस्ट जोन की बढ़त 500 के पार

इशान किशन जब आउट हुए तब ईस्ट जोन का स्कोर 33.3 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन था। बढ़त 511 रनों का हो गई थी। इससे पहले चौथे दिन पहली पारी में साउथ जोन 336 रन पर आउट हो गया था। कप्तान तिलक वर्मा शतक से चूक गए। वह 99 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 62 और चामा मिलिंद ने 43 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए।