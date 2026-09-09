Duleep Trophy 2026 final, East Zone vs South Zone: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन की टीम पहली पारी में 336 रन पर आउट हो गई और ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बड़ी बढ़त हासिल हुई। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा पहली पारी में 99 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके।

इससे पहले फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की तरफ से पहली पारी में इशान किशन के 270 रन, कुमार कुशाग्र के 101 रन के अलावा अभिमन्यु ईश्वनर के 72 रन, शिखर मोहन के 85 रन, वैभव सूर्यवंशी के 44 रन, अनुकूल रॉय के 45 रन की पारी के दम पर इस टीम ने 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। साउथ जोन के बल्लेबाजों ने ईस्ट जोन के खिलाफ काफी संघर्ष किया, लेकिन ये टीम 336 रन के स्कोर तक ही पहुंच पाई।

तिलक वर्मा ने खेली 99 रन की पारी

ईस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रन की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन वो अपना शतक पूरा करने से सिर्फ एक ही रन से चूक गए। तिलक ने ये पारी 211 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से खेली। तिलक वर्मा के अलावा पहली पारी में साउथ जोन के लिए देवदत्त पडिक्कल ने भी अर्धशतक लगाया और 62 रन के स्कोर पर आउट हुए। एन जगदीशन ने टीम के लिए 32 रन का योगदान दिया जबकि शेख रशीद के बल्ले से 27 रन निकले। स्मरण रविचंद्रन ने 23 रन, श्रेयस गोपाल ने 26 रन तो वहीं वी मिलिंद ने 43 रन की पारी खेली।

मुकेश ने लिए 3 विकेट, शमी को मिली 2 सफलता

ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में साउथ जोन के खिलाफ मुकेश कुमार सबसे सफल बॉलर रहे और उन्होंने 3 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने भी अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने 2 सफलता हासिल की जबकि कौनैन कुरैशी और शिखर मोहन को भी 2-2 विकेट मिले। पहली पारी में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने भी एक ओवर गेंदबाजी की और उन्होंने 8 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली जबकि वैभव सूर्यवंशी ने भी 4 ओवर गेंदबाजी की और इस दौरान उन्होंने 10 रन दिए जबकि उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिल पाया।

रोहित-हेल्स ओपनर, रसेल, बटलर, कोहली भी शामिल; ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने चुनी ऑल-टाइम राइट हैंडर्स प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने अपनी पसंदीदा बेस्ट राइड हैंडर्स प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)