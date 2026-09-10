दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला गया और ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर इशान किशन की टीम ईस्ट जोन को चैंपियन घोषित कर दिया गया जबकि तिलक वर्मा की टीम को उप-विजेता बनकर संतोष करना पड़ा। ईस्ट जोन की जीत में इशान किशन के दोहरे शतक के साथ-साथ कुमार कुशाग्र और मोहम्मद कुनैन कुरैशी की शतकीय पारी का भी बड़ा योगदान रहा। इशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

इशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब 13 साल के बाद जीता। इस मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में साउथ जोन ने पहली पारी में 336 रन बनाए और ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की लीड मिली। इसके बाद ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 388 रन बनाए और फिर दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ मिला लिया और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

इशान ने लगाया दोहरा शतक, कुमार कुशाग्र-मोहम्मद कुनैन कुरैश ने लगाया शतक

साउथ जोन के खिलाफ इस मैच की पहली पारी में इशान किशन ने 270 रन की शानदार पारी खेली जबकि कुमार कुशाग्र ने पहली पारी में शतकीय पारी खेलते हुए 101 रन बनाए। इसके बाद ईस्ट जोन के लिए दूसरी पारी में मोहम्मद कुनैन कुरैशी ने नाबाद 116 रन बनाए जबकि कप्तान इशान किशन ने भी 80 रन की शानदार पारी खेली। दूसरी पारी में शिखर मोहन ने भी 52 रन जबकि अनुकूल रॉय ने 64 रन की पारी खेली। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 44 रन बनाए जबकि वो दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हुए।

साउथ जोन इस मुकाबले में कहीं भी नहीं दिखी। हालांकि कप्तान तिलक वर्मा ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन वो 99 रन बनाकर आउट हुए। साउथ जोन के लिए पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 62 रन का योदगान दिया। ईस्ट जोन की तरफ से पहली पारी में मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए जबकि मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली। ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में त्रिपुराना विजय ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए जबकि दूसरी पारी में एमडी निधीश ने सर्वाधिक दो सफलता हासिल की।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)