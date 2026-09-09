कप्तान इशान किशन और शिखर मोहन के अर्धशतक की वजह से ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चौथे दिन का खेल 584 रन की बड़ी बढ़त के साथ खत्म किया। किशन मैच में 350 रन बनाए हैं। वह शतक से 20 रन से चूक गए। सुबह के सेशन में तिलक वर्मा भी एक रन से शतक से चूक गए थे।

ईस्ट जोन ने चौथे दिन 94 रन जोड़े। चामा मिलिंद ने तिलक का अच्छा साथ दिया। इससे ईस्ट जोन के कप्तान को लय जारी रखने में मदद मिला। तिलक ने पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर दो बाउंड्री लगाकर दिन की शुरुआत की। दूसरी तरफ मिलिंद ने मुकेश कुमार के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव लगाई। नई गेंद पर बाउंड्री लगातार लगती रहीं। खासकर मिलिंद बहुत अच्छे लय में दिख रहे थे।

स्पिन गेंदबाजी की रणनीति काम आई

इससे ईस्ट जोन को दोनों छोर पर बदलाव करने पड़े। स्पिनर गेंदबाजी करने आए और यह रणनीति का आई। ईस्ट जोन ने मिलिंद का विकेट लेकर पार्टनरशिप तोड़ दी। इसके बाद तिलक को स्ट्राइक रखने की कोशिश में त्रिपुराना विजय रन आउट हो गए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिंगल लेने का तिलक का फैसला बहुत उल्टा पड़ा। मोहम्मद सिराज को मुकेश कुमार ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद तिलक 99 रन पर कुनैन कुरैशी की गेंद पर उनको ही कैच दे बैठे।

ईस्ट जोन ने नहीं दिया फॉलोऑन

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 372 रन की बढ़त लेने के बावजूद फॉलोऑन नहीं दिया। हालांकि, ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी कमाल नहीं दिखा पाए। त्रिपुराना विजय ने सूर्यवंशी को बाहर निकलते देखा और अपनी लेंथ पीछे खींच ली। इससे ओपनर सिर्फ 8 रन पर स्टंप हो गया। उससे ठीक तीन गेंद पहले, अभिमन्यु ईश्वरन ने सिराज की गेंद पर पहली स्लिप में कैच दे दिया था। हालांकि, इन शुरुआती झटकों के बावजूद ईस्ट जोन को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन इशान किशन और शिखर मोहन ने बगैर जोखिम लिए पारी को आगे बढ़ाया।

टी ब्रेक के बाद किशन ने गियर बदले

बढ़त 400 के पार होने पर किशन ने विजय को छक्का मारा और मोहन ने श्रेयस गोपाल की गेंद पर सीधा चौका मारा। दोनों बैट्समैन ने हालात को देखते हुए आक्रामक बैटिंग जारी रखी। टी ब्रेक के बाद किशन ने गियर बदले। अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद उन्होंने अगले ओवर में विजय को 4,6,6,4 छोक दिए। वह शतक की ओर बढ़ रहे थे।

कुशाग्र-कुरैशी क्रीज पर

श्रेयस गोपाल और एमडी निधीश ने अगले कुछ ओवरों में रन पर अंकुश लगा दिए। इसके कारण किशन ने दबाव कम करने की कोशिश में बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया और आउट हो गए। वह सेंचुरी बनाने से चूक गए, लेकिन यह एक ऐसी पारी थी, जिसने ईस्ट जोन की बढ़त को 500 रन के पार पहुंचाने में मदद की। इससे ईस्ट जोन की खिताब पर पकड़ मजबूत कर ली। किशन के जाने के बाद मोहन को शेख रशीद ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सुदीप घरामी रन आउट हो गए। इसके बाद कुमार कुशाग्र 34 और मोहम्मद कुनैन कुरैशी 26 ने दिन के बाकी ओवरों में बैटिंग की और अर्धशतकीय साझेदारी की।

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