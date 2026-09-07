दलीप ट्रॉफी 2026 (Duleep Trophy 2026)के फाइनल में सोमवार (7 सितंबर) को साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने 163 ओवर में 708 रन बनाए। यह उसका दलीप ट्रॉफी में सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उसने 1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ 561 रन बनाए थे। यह चौथा मौका था जब साउथ जोन ने 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया।

दलीप ट्रॉफी में कुल 10 बार 700 से ज्यादा का स्कोर बना है। सबसे बड़ा स्कोर नॉर्थ जोन के नाम है। उसने 1987 में वेस्ट जोन के खिलाफ 197 ओवर में 868 रन बनाए थे। वेस्ट जोन ने 2010 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 769 रन बनाए थे। 1991 में में साउथ जोन के खिलाफ वेस्ट जोन ने 747 रन बनाए थे।

दलीप ट्रॉफी में 700 से ज्यादा के स्कोर

1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन ने 740 रन बनाए थे। नॉर्थ जोन ने 1991 में ईस्ट जोन के खिलाफ 716 रन बनाए थे। ईस्ट जोन ने 2026 में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन बनाए। नॉर्थ जोन ने 2001 में 8 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। नॉर्थ जोन ने 1993 में 9 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंडिया ब्लू ने 707 रन बनाए।

दलीप ट्रॉफी सर्वोच्च स्कोर

टीम स्कोर ओवर रनरेट पारी खिलाफ मैदान परिणाम मैच नॉर्थ जोन 868 197 4.4 2 v वेस्ट जोन भिलाई जीत 21 अक्टूबर 1987 वेस्ट जोन 769 171.2 4.48 1 v नॉर्थ जोन राजकोट ड्रॉ 26 जनवरी 2010 वेस्ट जोन 747 209.2 3.56 2 v साउथ जोन राउरकेला जीत 18 जनवरी 1991 साउथ जोन 740 171.1 4.32 2 v वेस्ट जोन वानखेड़े जीत 31 अक्टूबर 1986 नॉर्थ जोन 729/9d 223.1 3.26 1 v वेस्ट जोन जमशेदपुर जीत 25 जनवरी 1991 नॉर्थ जोन 716 218 3.28 2 v ईस्ट जोन ईडन गार्डन ड्रॉ 30 नवंबर 1994 ईस्ट जोन 708 163 4.34 1 v साउथ जोन चेन्नई – 6 सितंबर 2026 नॉर्थ जोन 708/8d 167 4.23 1 v साउथ जोन विजयवाड़ा ड्रॉ 4 जनवरी 2001 नॉर्थ जोन 708/9d 180 3.93 2 v सेंट्रल जोन वडोदरा जीत 10 अक्टूबर 1993 इंडिया ब्लू 707 176.3 4 1 v इंडिया ग्रीन ग्रेटर नोएडा ड्रॉ 4 सितंबर 2016

ईस्ट जोन ने बनाए 708 रन

इशान किशन ने 522 मिनट और 334 गेंदों पर 270 रन बनाए। ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन का स्कोर खड़ा किया। पूरी खबर पढ़ें।