दलीप ट्रॉफी 2026 (Duleep Trophy 2026)के फाइनल में सोमवार (7 सितंबर) को साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने 163 ओवर में 708 रन बनाए। यह उसका दलीप ट्रॉफी में सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उसने 1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ 561 रन बनाए थे। यह चौथा मौका था जब साउथ जोन ने 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया।

दलीप ट्रॉफी में कुल 10 बार 700 से ज्यादा का स्कोर बना है। सबसे बड़ा स्कोर नॉर्थ जोन के नाम है। उसने 1987 में वेस्ट जोन के खिलाफ 197 ओवर में 868 रन बनाए थे। वेस्ट जोन ने 2010 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 769 रन बनाए थे। 1991 में में साउथ जोन के खिलाफ वेस्ट जोन ने 747 रन बनाए थे।

दलीप ट्रॉफी में 700 से ज्यादा के स्कोर

1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन ने 740 रन बनाए थे। नॉर्थ जोन ने 1991 में ईस्ट जोन के खिलाफ 716 रन बनाए थे। ईस्ट जोन ने 2026 में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन बनाए। नॉर्थ जोन ने 2001 में 8 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। नॉर्थ जोन ने 1993 में 9 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंडिया ब्लू ने 707 रन बनाए।

दलीप ट्रॉफी सर्वोच्च स्कोर

टीमस्कोरओवररनरेटपारीखिलाफमैदानपरिणाममैच
नॉर्थ जोन8681974.42v वेस्ट जोनभिलाईजीत21 अक्टूबर 1987
वेस्ट जोन769171.24.481v नॉर्थ जोनराजकोटड्रॉ26 जनवरी 2010
वेस्ट जोन747209.23.562v साउथ जोनराउरकेलाजीत18 जनवरी 1991
साउथ जोन740171.14.322v वेस्ट जोनवानखेड़ेजीत31 अक्टूबर 1986
नॉर्थ जोन729/9d223.13.261v वेस्ट जोनजमशेदपुरजीत25 जनवरी 1991
नॉर्थ जोन7162183.282v ईस्ट जोनईडन गार्डनड्रॉ30 नवंबर 1994
ईस्ट जोन7081634.341v साउथ जोनचेन्नई6 सितंबर 2026
नॉर्थ जोन708/8d1674.231v साउथ जोनविजयवाड़ाड्रॉ4 जनवरी 2001
नॉर्थ जोन708/9d1803.932v सेंट्रल जोनवडोदराजीत10 अक्टूबर 1993
इंडिया ब्लू707176.341v इंडिया ग्रीनग्रेटर नोएडाड्रॉ4 सितंबर 2016

ईस्ट जोन ने बनाए 708 रन

इशान किशन ने 522 मिनट और 334 गेंदों पर 270 रन बनाए। ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन का स्कोर खड़ा किया। पूरी खबर पढ़ें