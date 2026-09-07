दलीप ट्रॉफी 2026 (Duleep Trophy 2026)के फाइनल में सोमवार (7 सितंबर) को साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने 163 ओवर में 708 रन बनाए। यह उसका दलीप ट्रॉफी में सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उसने 1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ 561 रन बनाए थे। यह चौथा मौका था जब साउथ जोन ने 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया।
दलीप ट्रॉफी में कुल 10 बार 700 से ज्यादा का स्कोर बना है। सबसे बड़ा स्कोर नॉर्थ जोन के नाम है। उसने 1987 में वेस्ट जोन के खिलाफ 197 ओवर में 868 रन बनाए थे। वेस्ट जोन ने 2010 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 769 रन बनाए थे। 1991 में में साउथ जोन के खिलाफ वेस्ट जोन ने 747 रन बनाए थे।
दलीप ट्रॉफी में 700 से ज्यादा के स्कोर
1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन ने 740 रन बनाए थे। नॉर्थ जोन ने 1991 में ईस्ट जोन के खिलाफ 716 रन बनाए थे। ईस्ट जोन ने 2026 में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन बनाए। नॉर्थ जोन ने 2001 में 8 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। नॉर्थ जोन ने 1993 में 9 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंडिया ब्लू ने 707 रन बनाए।
दलीप ट्रॉफी सर्वोच्च स्कोर
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|रनरेट
|पारी
|खिलाफ
|मैदान
|परिणाम
|मैच
|नॉर्थ जोन
|868
|197
|4.4
|2
|v वेस्ट जोन
|भिलाई
|जीत
|21 अक्टूबर 1987
|वेस्ट जोन
|769
|171.2
|4.48
|1
|v नॉर्थ जोन
|राजकोट
|ड्रॉ
|26 जनवरी 2010
|वेस्ट जोन
|747
|209.2
|3.56
|2
|v साउथ जोन
|राउरकेला
|जीत
|18 जनवरी 1991
|साउथ जोन
|740
|171.1
|4.32
|2
|v वेस्ट जोन
|वानखेड़े
|जीत
|31 अक्टूबर 1986
|नॉर्थ जोन
|729/9d
|223.1
|3.26
|1
|v वेस्ट जोन
|जमशेदपुर
|जीत
|25 जनवरी 1991
|नॉर्थ जोन
|716
|218
|3.28
|2
|v ईस्ट जोन
|ईडन गार्डन
|ड्रॉ
|30 नवंबर 1994
|ईस्ट जोन
|708
|163
|4.34
|1
|v साउथ जोन
|चेन्नई
|–
|6 सितंबर 2026
|नॉर्थ जोन
|708/8d
|167
|4.23
|1
|v साउथ जोन
|विजयवाड़ा
|ड्रॉ
|4 जनवरी 2001
|नॉर्थ जोन
|708/9d
|180
|3.93
|2
|v सेंट्रल जोन
|वडोदरा
|जीत
|10 अक्टूबर 1993
|इंडिया ब्लू
|707
|176.3
|4
|1
|v इंडिया ग्रीन
|ग्रेटर नोएडा
|ड्रॉ
|4 सितंबर 2016
ईस्ट जोन ने बनाए 708 रन
इशान किशन ने 522 मिनट और 334 गेंदों पर 270 रन बनाए। ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 708 रन का स्कोर खड़ा किया। पूरी खबर पढ़ें।