मुशीर खान और ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार अर्धशतकों की बदौलत वेस्ट जोन मंगलवार (25 अगस्त) को दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन नॉर्थ जोन ने लगातार विकेट चटकाकर तीसरे दिन मुकाबले में वापसी कर ली और मैच रोमांचक मोड़ पर है। वेस्ट जोन को जीत के लिए 67 रन चाहिए। नॉर्थ जोन को 3 विकेट चाहिए।

जीत के लिए 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट जोन की दूसरी पारी की शुरुआत काफी खराब रही। दोनों ओपनर पृथ्वी शॉ 6 और हार्विक देसाई 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम ने वापसी की और तीन विकेट पर 195 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। तभी कप्तान गायकवाड़ 70 गेंद पर 66 रन बनाकर रन आउट हो गए। पश्चिम क्षेत्र ने इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मुशीर का विकेट भी गंवा दिया, जिन्होंने 126 गेंद पर 96 रन बनाए।

गायकवाड़-मुशीर की 111 रनों की साझेदारी

दिन का खेल खत्म होने पर पश्चिम क्षेत्र का स्कोर सात विकेट पर 220 रन था। उर्विल पटेल 17 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम को जीत के लिए 67 रन और चाहिए। मुशीर ने आठ चौके और दो छक्के लगाए और शतक से केवल चार रन से चूक गए। उन्होंने 126 गेंद पर 66 रन बनाए। कप्तान गायकवाड़ ने अपनी पारी में सात चौके लगाए। मुशीर के साथ चौथे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की।

कोटियान-मुलानी ने 4-4 विकेट झटके

पहली पारी में 64 रन की बढ़त हासिल करने वाला उत्तर क्षेत्र दूसरी पारी में 222 रन पर आउट हो गया। उत्तर क्षेत्र की ओर से आयुष बडोनी (50) और निशांत सिंधु (44) ने बल्ले से अहम योगदान दिया। पश्चिम क्षेत्र के लिए तनुष कोटियान ने 46 रन देकर चार और शम्स मुलानी ने 78 रन देकर चार विकेट लिए। उत्तर क्षेत्र ने पहली पारी में 251 रन बनाने के बाद पश्चिम क्षेत्र को 187 रन पर समेट दिया था।

सेमीफाइनल में इशान किशन की टीम

दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से करारी शिकस्त दी। शाहबाज अहमद ने 167 रन की शानदार पारी खेलने के बाद गेंद से भी कमाल किया। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में दो विकेट झटककर गेंदबाजी में कमाल दिखाया। पूरी खबर पढ़ें।