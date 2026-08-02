दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए साउथ जोन टीम की घोषणा हो गई है। तिलक वर्मा को 15 सदस्यों वाली टीम का कप्तान बनाया गया। आंध्र के बैटर रिकी भुई उप-कप्तान होंगे। टीम में करुण नायर भी शामिल हैं,जो पिछले साल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेले थे। यह जोनल टूर्नामेंट 23 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन साउथ जोन पिछले एडिशन में फाइनल में पहुंचने की वजह से 30 अगस्त को सेमीफाइनल में सीधे खेलेगा।

इंडिया ए के खिलाड़ी शेख रशीद भी टीम मे हैं। कर्नाटक के रविचंद्रन स्मरण और हैदराबाद के के हिमतेजा भी टीम का हिस्सा हैं। वह पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने कर्नाटक के लिए 86.36 के औसत से 950 रन बनाए थे। एन जगदीसन भी टीम का हिस्सा हैं।

श्रेयस गोपाल भी टीम में

चेन्नई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी को पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में ऋषभ पंत के विकल्प के तौर पर चुना गया था। हालांकि, उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला। ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। बाएं हाथ के स्पिनर तनय त्यागराजन और लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि के साई तेजा, त्रिपुराना विजय, वेद्वथ कवरप्पा और एमडी निदेश तेज गेंदबाजी के विकल्प हैं।

A new chapter begins as #TilakVarma takes charge of South Zone for the #DuleepTrophy 2026-27. 🔥 pic.twitter.com/PA9n8l52NT — Star Sports (@StarSportsIndia) August 2, 2026

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए साउथ जोन की टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई (उप-कप्तान), अभिनव तेजराणा, एसके रशीद, के हिमतेजा, आर स्मरण, एन जगदीसन, करुण नायर, टी त्यागराजन, श्रेयस गोपाल, के साई तेजा, टी विजय, वी कवरप्पा, अमन खान, एम डी निदेश।

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें।