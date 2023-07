Duleep Trophy 2023: रिंकू सिंह की टीम को 170 रन से मिली जीत, सौरव कुमार ने झटके 11 विकेट

दलीप ट्रॉफी 2023 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। रिंकू सिंह इस टूर्नामेंट में सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सेंट्रल जोन के बल्लेबाज रिंकू सिंह (सोर्स-एपी फोटो)

दलीप ट्रॉफी 2023 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और टूर्नामेंट में जोरदार शुरुआत की। इस मैच की दूसरी पारी में ईस्ट जोन को जीत के लिए 300 रन का टारगेट मिला था, लेकिन सेंट्रल जोन के सौरव कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने ये टीम पूरी तरह से धराशाई हो गई और दूसरी पारी में 129 रन पर ऑलआउट हो गई। इस मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और फिर सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में 182 रन पर ही ऑलआउट हो गई। इस टीम की तरफ से पहली पारी में रिंकू सिंह ने सबसे ज्यादा 38 रन की पारी खेली थी। ईस्ट जोन की तरफ से पहली पारी में एम मुरासिंह ने सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके थे। इसके बाद पहली पारी में ईस्ट जोन की टीम 122 रन पर ऑलआउट हो गई और सेंट्रल जोन को 60 रन की बढ़त मिल गई। इसके बाद दूसरी पारी में सेंट्रल जोन के कुछ संभल कर बल्लेबाजी की और 239 के स्कोर तक पहुंची। दूसरी पारी में इस टीम की तरफ से हिमांशु मंत्री ने 68 रन और विवेक सिंह ने 56 रन की पारी खेली थी। दूसरी पारी में रिंकू सिंह ने सिर्फ 6 रन की पारी खेली थी। पहली पारी में सेंट्रल जोन को मिली 60 रन की बढ़त और फिर 239 रन के दम पर इस टीम की कुल बढ़त 299 रन की हो गई और उन्होंने ईस्ट जोन को जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य दिया। ये लक्ष्य इस टीम के लिए काफी भारी पड़ा जब सेंट्रल जोन के सौरव कुमार ने दूसरी पारी में 8 विकेट लिए। सौरव कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने ईस्ट जोन की पूरी टीम बिखर सी गई और सिर्फ 129 रन पर ऑलआउट हो गई। सौरव कुमार ने पहली पारी में भी 3 विकेट लिए थे और उन्होंने इस मैच में कुल 11 विकेट हासिल किए। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। सौरव कुमार ने पहली पारी में 12 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट लिए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 12.4 ओवर में 33 रन देकर 8 विकेट लिए थे। सेंट्रल जोन इस मैच में शिवम मावी की कप्तानी में मैदान पर उतरी थी और उन्होंने कुल 4 विकेट इस मैच में लिए।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram