Duleep Trophy 2023: KKR के बल्लेबाज ने 9 छक्कों के साथ बनाए नाबाद 122 रन, CSK के खिलाड़ी ने ठोक डाले 150 रन

दलीप ट्रॉफी 2023 में दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के तीन बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक लगाया।

केकेआर के ऑलराउंडर हर्षित राणा (सोर्स-एपी फोटो)

Duleep Trophy 2023: दलीप ट्रॉफी 2023 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन का सामना नॉर्थ ईस्ट जोन के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में नॉर्थ जोन ने पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 8 विकेट पर 540 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी। पहली पारी में नॉर्थ जोन की तरफ से तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया जिसमें ओपनर बल्लेबाज ध्रुव शौरी, मध्यक्रम के बल्लेबाज निशांत सिंधू और निचले क्रम के बल्लेबाज हर्षित राणा भी शामिल हैं। इन तीनों बल्लेबाजों में ध्रुव शौरी ने 135 रन, निशांत सिंधू ने 150 रन जबकि हर्षित राणा ने नाबाद 122 रन की पारी खेली। ध्रुव शौरी ने खेली 135 रन की पारी ध्रुव शौरी का पिछला रणजी सीजन बेहतरीन रहा था तो वहीं उन्होंने इस सीजन में दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी शुरुआत काफी अच्छी की। पहली पारी में उन्होंने अपनी टीम के लिए 211 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से 135 रन की बेहतरीन पारी खेली। निशांत सिंधू की जबरदस्त 150 रन की पारी 10 साल के युवा ऑलराउंडर निशांत सिंधू को इस सीजन यानी आईपीएल 2023 के लिए सीएसके ने अपने साथ जोड़ा था। हालांकि उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन दलीप ट्रॉफी के इस मुकाबले में उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और 245 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के और 18 चौकों की मदद से 150 रन की बेहद उपयोगी पारी अपनी टीम के लिए खेली। ये उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का पहला शतक रहा। 9 छक्कों की मदद से हर्षित राणा ने बनाए नाबाद 122 रन हर्षित राणा ने इस मैच में निचले क्रम पर जोरदार बल्लेबाजी की और 86 गेंदों पर 9 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए। हर्षित राणा इस सीजन में आईपीएल में केकेआर के लिए खेले थे और 6 मैचों में 147 रन बनाए थे और 5 विकेट भी चटकाए थे। हर्षित राणा मुख्त तौर पर तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो अपनी आक्रामक पारी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि इस मैच में उन्होंने अलग ही तरह की बल्लेबाजी कर अपनी ऑलराउंड क्षमता का बेजोड़ प्रदर्शन किया। ये उनकी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की पहली सेंचुरी रही। Also Read ENG vs AUS: स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स पर ठोका शतक, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 32 सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन बने

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram