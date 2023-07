Duleep Trophy 2023: पृथ्वी शॉ हुए फ्लॉप तो टेस्ट टीम से बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा चमके, सूर्यकुमार यादव ने भी जड़ा अर्धशतक

पुजारा और सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली जबकि पृथ्वी शॉ दूसरी पारी में भी रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए।

भारतीय टीम के बल्लेपबाज पुजारा (सोर्स-एपी फोटो)

दलीप ट्रॉफी 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में वेस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 220 रन बनाए थे। वेस्ट जोन की तरफ से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा, सूर्यकुमार यादव और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज रन नहीं बना पाए थे तब ए सेठ ने सबसे ज्यादा 74 रन की पारी खेली थी। वहीं वेस्ट जोन के 220 रन के जवाब में पहली पारी में सेंट्रल जोन की टीम सिर्फ 128 रन पर ही निपट गई थी। हालांकि इस टीम की तरफ से पहली पारी में रिंकू सिंह ने 48 रन की अच्छी पारी खेली। पुजारा और सूर्यकुमार यादव ने जड़े अर्धशतक सेंट्रल जोन के खिलाफ दूसरी पारी में वेस्ट जोन की तरफ से ओपनिंग करने पृथ्वी शॉ और कप्तान प्रियांक पांचाल उतरे, लेकिन दोनों के बल्ले से रन नहीं निकल पाए। पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी में जोर लगाया था और तेज गति से खेलने की कोशिश भी की, लेकिन वो 26 गेंदों पर 5 चौकों के साथ 25 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं पहली पारी में भी पृथ्वी शॉ ने 54 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में प्रियांक ने अपनी टीम के लिए 21 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में वेस्ट जोन के मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का बल्ला चला और उन्होंने 58 गेंदों पर एक छक्का और 8 चौकों की मदद से तेज गति से खेलते हुए 52 रन बनाए जो टीम के लिए काफी अहम रहे। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए पुजारा के साथ मिलकर 95 रन की अच्छी साझेदारी की और जब वो आउट हुए टीम का स्कोर 3 विकेट पर 135 रन बन चुका था। सूर्यकुमार यादव ने इस मैच की पहली पारी में सिर्फ 7 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट टीम के बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वो 103 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 5 चौके लगाए हैं। पुजारा और सूर्यकुमार की अर्धशतकीय पारी के दम पर वेस्ट जोन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं और टीम की कुल बढ़त 241रन हो चुकी है। अभी इस मैच में तीन दिन का खेल शेष है और उम्मीद है कि पुजारा बड़ा स्कोर कर सकते हैं जो उनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। Also Read CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हसीन जहां की अर्जी को 1 महीने में निपटाने का दिया आदेश, मोहम्मद शमी की बढ़ सकती है मुश्किल

