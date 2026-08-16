Delhi Premier League 2026 Top-5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) में भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान यश ढुल और पुर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। दोनों के बीच ऑरेंज कैप को लेकर तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के बीच 1 रन का अंतर है। यश ढुल ने 7 पारियों में 58.83 के औसत से 341 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 205.42 का है। सार्थक रंजन ने 5 मैच की 5 पारियों में 68 के औसत से 340 रन बनाए हैं। 170.85 का स्ट्राइक रेट है। सार्थक ने पांचों पारियों में अर्धशतक जड़े हैं।

यजस शर्मा ने 6 मैच की 6 पारियों में 49.40 के औसत से 247 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 212.93 का है। यश भाटिया ने 5 मैच की 5 पारियों में 121 के औसत से 242 रन बनाए हैं। 165.75 का स्ट्राइक रेट है। हिम्मत सिंह ने 7 मैच की 7 पारियों में 33.29 के औसत से 233 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 189.43 का है।

Delhi Premier League 2026 | शीर्ष प्रदर्शन DPL 2026 — टॉप-5 बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ रन, औसत, स्ट्राइक रेट और विकेट — पूरा डेटा शीर्ष बल्लेबाज़ शीर्ष गेंदबाज़ 341 DPL 2026 में सर्वाधिक रन यश धुल — 7 मैच • औसत 56.83 • SR 205.42 1 यश धुल Ave 56.83 SR 205.42 4s: 26 6s: 28 341 रन 2 सार्थक रंजन Ave 68.00 SR 170.85 4s: 32 6s: 21 340 रन 3 अनुज रावत Ave 67.50 SR 188.81 4s: 25 6s: 17 270 रन 4 याजस शर्मा Ave 49.40 SR 212.93 4s: 24 6s: 17 247 रन 5 यश भाटिया Ave 121.00 SR 165.75 4s: 18 6s: 15 242 रन 341 सर्वाधिक रन

(यश धुल) 212.93 सर्वश्रेष्ठ SR

(याजस शर्मा) 121.00 सर्वश्रेष्ठ औसत

(यश भाटिया) 28 सर्वाधिक छक्के

(यश धुल) रन तुलना यश धुल 341 सार्थक रंजन 340 अनुज रावत 270 याजस शर्मा 247 यश भाटिया 242 धुल vs रंजन — सिर्फ 1 रन का फर्क यश धुल (341) और सार्थक रंजन (340) के बीच महज 1 रन का अंतर — DPL 2026 की सबसे रोचक बैटिंग टक्कर। रंजन का औसत (68.00) धुल (56.83) से बेहतर है, लेकिन धुल ने 2 अतिरिक्त मैच खेले। याजस शर्मा — SR 212.93, सर्वश्रेष्ठ याजस शर्मा का स्ट्राइक रेट 212.93 टॉप-5 में सर्वश्रेष्ठ है। 247 रन और 17 छक्कों के साथ वे DPL 2026 के सबसे आक्रामक बल्लेबाज़ हैं। 13 DPL 2026 में सर्वाधिक विकेट अंशुमान हूडा — 5 मैच • औसत 12.00 • 1 फाइफर 1 अंशुमान हूडा Ave 12.00 156 रन 4-Fers: 1 5-Fers: 1 13 विकेट 2 मनी ग्रेवाल Ave 23.18 255 रन 4-Fers: 0 5-Fers: 0 11 विकेट 3 मयंक गुसैन Ave 14.44 130 रन 4-Fers: 0 5-Fers: 0 9 विकेट 3 पंकज जसवाल Ave 20.44 184 रन 4-Fers: 0 5-Fers: 0 9 विकेट 3 शिवम शर्मा Ave 15.11 136 रन 4-Fers: 0 5-Fers: 0 9 विकेट 13 सर्वाधिक विकेट

(अंशुमान हूडा) 12.00 सर्वश्रेष्ठ औसत

(अंशुमान हूडा) 1 फाइफर

(अंशुमान हूडा) 3 9-9-9 विकेट

(मयंक, पंकज, शिवम) विकेट तुलना अंशुमान हूडा 13 विकेट मनी ग्रेवाल 11 विकेट मयंक गुसैन / पंकज जसवाल / शिवम शर्मा 9-9-9 विकेट हूडा — 5 मैच में 13 विकेट, 1 फाइफर अंशुमान हूडा ने सिर्फ 5 मैचों में 13 विकेट लिए — औसत 12.00 और एक फाइफर के साथ। उनका यह प्रदर्शन DPL 2026 में किसी भी गेंदबाज़ से बेहतर है। मनी ग्रेवाल (11 विकेट) ने 7 मैच खेले, फिर भी हूडा आगे हैं। तीन गेंदबाज़ — 9-9-9 विकेट मयंक गुसैन, पंकज जसवाल और शिवम शर्मा — तीनों के 9-9 विकेट। फर्क औसत में है: गुसैन (14.44) और शर्मा (15.11) जसवाल (20.44) से बेहतर। तीनों में से किसी ने 4-विकेट हॉल नहीं लिया। Jansatta InfoGenIE

अंशुमान हुड्डा के नाम सबसे ज्यादा विकेट

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा विकेट अंशुमान हुड्डा के नाम है। उन्होंने 5 मैच में 17.1 ओवर में 12 के औसत से 13 विकेट लिए हैं। मोनी ग्रेवाल ने 7 मैच में 25 ओवर में 23.18 के औसत से 11 विकेट लिए हैं। मयंक गुसैन ने 6 मैच में 19.5 ओवर किए हैं और 14.44 के औसत से 9 विकेट लिए हैं। पंकज जयवाल ने 6 मैच में 22.1 ओवर में 20.44 के औसत से 9 विकेट लिए हैं। शिवम शर्मा ने 6 मैच में 15 ओवर में 15.11 के औसत से 9 विकेट लिए हैं।

नोएडा किंग्स ने कानपुर सुपर स्टार्स को 3 विकेट से हराया

यूपी टी20 लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में नोएडा किंग्स का सामना कानपुर सुपर स्टार्स के साथ हुई। ये मैच काफी रोमांचक रहा क्योंकि 135 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही नोएडा किंग्स ने अपने 7 विकेट सिर्फ 57 रन पर ही गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद बॉबी यादव और कार्तिक सिद्धू ने शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को 2 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। पूरी खबर पढ़ें।