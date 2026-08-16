Delhi Premier League 2026 Top-5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) में भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान यश ढुल और पुर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। दोनों के बीच ऑरेंज कैप को लेकर तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के बीच 1 रन का अंतर है। यश ढुल ने 7 पारियों में 58.83 के औसत से 341 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 205.42 का है। सार्थक रंजन ने 5 मैच की 5 पारियों में 68 के औसत से 340 रन बनाए हैं। 170.85 का स्ट्राइक रेट है। सार्थक ने पांचों पारियों में अर्धशतक जड़े हैं।
यजस शर्मा ने 6 मैच की 6 पारियों में 49.40 के औसत से 247 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 212.93 का है। यश भाटिया ने 5 मैच की 5 पारियों में 121 के औसत से 242 रन बनाए हैं। 165.75 का स्ट्राइक रेट है। हिम्मत सिंह ने 7 मैच की 7 पारियों में 33.29 के औसत से 233 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 189.43 का है।
(यश धुल)
(याजस शर्मा)
(यश भाटिया)
(यश धुल)
(अंशुमान हूडा)
(अंशुमान हूडा)
(अंशुमान हूडा)
(मयंक, पंकज, शिवम)
अंशुमान हुड्डा के नाम सबसे ज्यादा विकेट
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा विकेट अंशुमान हुड्डा के नाम है। उन्होंने 5 मैच में 17.1 ओवर में 12 के औसत से 13 विकेट लिए हैं। मोनी ग्रेवाल ने 7 मैच में 25 ओवर में 23.18 के औसत से 11 विकेट लिए हैं। मयंक गुसैन ने 6 मैच में 19.5 ओवर किए हैं और 14.44 के औसत से 9 विकेट लिए हैं। पंकज जयवाल ने 6 मैच में 22.1 ओवर में 20.44 के औसत से 9 विकेट लिए हैं। शिवम शर्मा ने 6 मैच में 15 ओवर में 15.11 के औसत से 9 विकेट लिए हैं।
नोएडा किंग्स ने कानपुर सुपर स्टार्स को 3 विकेट से हराया
यूपी टी20 लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में नोएडा किंग्स का सामना कानपुर सुपर स्टार्स के साथ हुई। ये मैच काफी रोमांचक रहा क्योंकि 135 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही नोएडा किंग्स ने अपने 7 विकेट सिर्फ 57 रन पर ही गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद बॉबी यादव और कार्तिक सिद्धू ने शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को 2 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। पूरी खबर पढ़ें।