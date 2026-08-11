दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) में भारत के अंडर-19 विश्व विजेता कप्तान यश ढुल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश ढुल ने अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम को नंबर-1 पर बनाए रखा है। ऑरेंज कैप पर उनका कब्जा है। उन्होंने मंगलवार (11 अगस्त) को नॉर्थ दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली।

ढुल ने केवल 28 गेंद पर 76 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 8 छक्कों की मदद से 271.43 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने सिद्धार्थ जून 34 गेंद पर 83 रन के साथ के साथ 48 गेंद पर 126 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के बदौलत सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 12.2 ओवर में ढुल का विकेट खोकर 186 का लक्ष्य हासिल कर लिया।

यश ढुल ने डीपीएल में काटा गदर

यश ढुल ने डीपीएल में 7 मैच की 7 पारियों में 58.63 के औसत और 205.42 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए हैं। इनमें 26 चौके और 28 छक्के लगाए हैं। उन्होंने बाउंड्री से 227 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। वह सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

यश ढुल ने डीपीएल 2026 में प्रदर्शन

यश ढुल ने डीपीएल 2026 की शुरुआत पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 45 गेंद पर 72 रनों से की। फिर आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 16 गेंद पर 35 रन बनाए। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ उन्होंने 5 गेंद पर 10 रन बनाए। पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 47 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स शीर्ष पर

यश ढुल ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 23 गेंद पर 47 रन बनाए। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ नहीं चले और 1 रन बनाकर आउट हुए। नॉर्थ दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ 28 गेंद पर 76 रन बनाए। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 7 मैच में 6 जीत के साथ पहले नंबर पर हैं।

अनुज रावत की तूफानी पारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में पुरानी दिल्ली के कप्तान और आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी अनुज रावत ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 38 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 8 छक्के शामिल थी। इसकी बदौलत पुरानी दिल्ली को तीसरी जीत भी मिली। पूरी खबर पढ़ें।