DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के बीच खेला गया। इस मैच में साउथ दिल्ली ने तेदस्वी दाहिया और अनमोल शर्मा की अर्धशतकीय पारी साथ ही दिवांश की शानदार गेंदबाजी के दम पर सेंट्रल दिल्ली को 15 रन से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इस बार के बाद भी सेंट्रल दिल्ली के पास अभी फाइनल में पहुंचने का मौका है।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद साउथ दिल्ली ने पहली पारी में 20 ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बनाए और इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम ने 19.4 ओवर में 178 रन पर सरेंडर कर दिया और उसे हार मिली। हार के बाद ये टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है जहां उसका सामना एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के साथ होगा।

तेजस्वी-अनमोल के अर्धशतक

साउथ दिल्ली के लिए इस मैच में कप्तान तेजस्वी दाहिया ने 33 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 57 रन की शानदार पारी खेली जबकि ओपनर अनमोल शर्मा ने 42 गेंदों पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 67 रन बनाए। इन दोनों के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया तो वहीं सेंट्रल दिल्ली के लिए गवनीश खुराना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए जबकि केशव डबास को 2 सफलता मिली। मनी ग्रेवाल और तेजस को इस अहम मुकाबले में एक-एक सफलता मिली।

दिवांंश रावत ने लिए 3 विकेट

साउथ दिल्ली के लिए के लिए दिवांश रावत ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए इस मुकाबले में केशव डबास ने 35 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली और इस दौरान एक छक्का और 9 चौके भी लगाए जबकि वंश बेदी ने 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 24 गेंदों पर 52 रन बनाए, लेकिन इन दोनों की पारी से उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई। कप्तान जोंटी सिद्धू ने 20 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली।

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