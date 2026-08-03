दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026)के छठे मैच में सोमवार (3 अगस्त) को पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को हरा दिया। आयुष डोसेजा की अगुआई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 180 रन बनाए। इसके जवाब में अनुज रावत की टीम ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 182 रन बना लिए। पुरानी दिल्ली 6 की यह पहली जीत है।

वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए अंकित कुमार ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके अलावा कृष यादव और आयुष डोसेजा ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। नितीश राणा समेत 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूए बगैर आउट हो गए। इसके बाद भी टीम 180 के स्कोर तक पहुंच गई। पुरानी दिल्ली 6 के लिए देव लाकड़ा ने अर्धशजत जड़ा। अनुज रावत और ललित यादव ने 39 गेंद पर नाबाद 73 रनों की साझेदारी करके बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

वेस्ट दिल्ली लायंस की पारी

वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए अंकित कुमार ने 45 गेंद पर 86 रनों की पारी खेली। कृष यादव ने 31 गेंद पर 43 रन ठोके। आयुष डोसेजा ने 16 गेंद पर 20 रन बनाए। मयंक गुसैन ने 8, नितीश राणा ने 3 और सोमबीर श्योकंद ने 3 रन बनाए। रवनीत तंवर ने नाबाद 5 और जितेश सिंह ने नाबाद 1 रन बनाए। पुरानी दिल्ली 6 के लिए पंकज जसवाल और रजनीश दादर ने 2-2 विकेट लिए। दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस मिश्रा ने 1-1 विकेट लिए।

पुरानी दिल्ली 6 की पारी

पुरानी दिल्ली 6 के लिए देव लाकड़ा ने 33 गेंद पर 64 रन बनए। उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। अनुज रावत ने 26 गेंद पर नाबाद 49 रन बनाए। ललित यादव ने 19 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाए। समर्थ सेठ ने 29 गेंद पर 30 रन बनाए। रोहन राणा गोल्डन डक हुए। वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए कुलवंत खेजरोलिया और मनन भारद्वाज और आयुष डोसेजा ने 1-1 विकेट लिए।

वेस्ट दिल्ली लायंस-न्यू दिल्ली टाइगर्स मैच के बाद अंक तालिका

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में अंक तालिका में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स शीर्ष पर है। वेस्ट दिल्ली लायंस दूसरे नंबर पर है। बल्लेबाजों में अनुज रावत शीर्ष पर हैं। अंशुमान हुड्डा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। पूरी खबर पढ़ें।