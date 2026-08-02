DPL 2026 Points Table Top-5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में रविवार (2 अगस्त)को न्यू दिल्ली टाइगर्स को वेस्ट दिल्ली लायंस ने 19 रनों से हरा दिया। वेस्ट दिल्ली लायंस ने पहले बल्लेबाज करते हुए 5 विकेट पर 170 रन बनाए। इसके जवाब में न्यू दिल्ली टाइगर्स 151 रन पर आउट हो गई। इस मैच के बाद अंक तालिका में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स शीर्ष पर है। वेस्ट दिल्ली लायंस दूसरे नंबर पर है।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स तीसरे नंबर पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, वेस्ट दिल्ली लायंस और सेंट्रल दिल्ली किंग्स का खाता खुल सका है। पुरानी दिल्ली 6, न्यू दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हार सामना करना पड़ा है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है।

डीपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में टॉप-5 बल्लेबाजों में अनुज रावत, आयुष डोसेजा, यश ढुल, अर्पित राणा और अनमोल शर्मा हैं। अनुज रावत ने 105, आयुष डोसेजा ने 84, यश ढुल ने 72, अर्पित राणा ने 66 और अनमोल शर्मा ने 64 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में अबतक एक शतक लगा है। अनुज रावत ने 105 रनों की पारी खेली है।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026
DPL 2026 — अंक तालिका व शीर्ष प्रदर्शन
पॉइंट्स टेबल · शीर्ष 5 बल्लेबाज़ और गेंदबाज़
शीर्ष टीम
SDS · NRR +1.053
सर्वोच्च रन
105 — अनुज रावत
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़
5 wkt — होडा
सर्वोच्च SR
177.97 — रावत
अंक तालिका
बल्लेबाज़
गेंदबाज़
अंक तालिका — 8 टीमें
1
SDS
1P
1W
0L
0NR
2
+1.053
2
WDL
1P
1W
0L
0NR
2
+0.950
3
CDK
1P
1W
0L
0NR
2
+0.543
NDS
0P
0W
0L
0NR
0
0.000
ODW
0P
0W
0L
0NR
0
0.000
6
PD
1P
0W
1L
0NR
0
-0.543
7
NDT
1P
0W
1L
0NR
0
-0.950
8
EDR
1P
0W
1L
0NR
0
-1.053
शीर्ष 5 बल्लेबाज़ — रन (177.97 SR आधार)
1
अनुज रावत1 मैच · SR 177.97 · 4s: 11 · 6s: 5
105
औसत —
2
आयुष दोसेजा1 मैच · SR 161.54 · 4s:10 · 6s:2
84
औसत 84.00
3
यश ढुल1 मैच · SR 160.00 · 4s:5 · 6s:4
72
औसत 72.00
4
अर्पित राणा1 मैच · SR 169.23 · 4s:6 · 6s:3
66
औसत 66.00
5
अनमोल शर्मा1 मैच · SR 177.78 · 4s:8 · 6s:2
64
औसत 64.00
शीर्ष 5 गेंदबाज़ — औसत (कम = बेहतर)
1
अंशुमन हुड्डा3.1 ओवर · 19 गेंद · 24 रन · 5 विकेट हॉल
5 wkt
औसत 4.80
2
मनन भारद्वाज4.0 ओवर · 24 गेंद · 20 रन
3 wkt
औसत 6.67
3
कुलवंत खेजरोलिया4.0 ओवर · 24 गेंद · 25 रन
3 wkt
औसत 8.33
4
आशीष मीना4.0 ओवर · 24 गेंद · 24 रन
2 wkt
औसत 12.00
4
हृतिक शोकीन4.0 ओवर · 24 गेंद · 24 रन
2 wkt
औसत 12.00
स्रोत: DPL 2026 आधिकारिक · दिल्ली प्रीमियर लीग
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डीपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में टॉप-5 अंशुमान हुड्डा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। मनन भारद्वाज दूसरे नंबर पर हैं। कुलवंत खेजरोलिया तीसरे नंबर पर हैं। आशीष मीणा चौथे और ऋतिक शौकिन पांचवें नंबर पर हैं। आशीष मीणा 5 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। मनन भारद्वाज ने 3 विकेट लिए हैं। कुलवंत खेजरोलिया ने भी 3 विकेट लिए हैं। आशीष मीणा ने 2 विकेट लिए हैं। ऋतिक शौकिन ने भी 2 विकेट लिए हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें