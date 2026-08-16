DPL 2026 Points Table, Top 5 Batter Bowler: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 28वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने यश ढुल की कप्तानी में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से हरा दिया और 8 मैचों में 7वीं जीत हासिल करते हुए कुल 14 अंक अर्जित किए साथ ही प्लेऑफ में जगह बना ली। वहीं इस लीग के 29वें मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स का सामना पुरानी दिल्ली 6 के साथ हुआ। इस मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स पुरानी दिल्ली 6 को 21 रन से हरा दिया और ये इस टीम की 8वें मैच में 5वीं जीत रही और ये टीम 11 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। फिलहाल पहले नंबर पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स 14 अंक के साथ मौजूद है।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में कुल 29 मैच खेले जा चुके हैं और इस मैच के बाद बात अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की हो तो इसमें यश ढुल सबसे पहले नंबर पर हैं। यश ने अब तक खेले 8 मैचों में एक शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 410 रन बनाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर सार्थक रंजन 6 मैचों में 350 रन बनाकर मौजूद हैं और इस दौरान सार्थक ने कुल 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर यजस शर्मा 7 मैचों में 333 रन बनाकर मौजूद हैं।
डीपीएल 2026 में खेले गए 29 मैचों के बाद अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अंशुमान हुडा हैं जिन्होंने अब तक खेले 5 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और इस दौरान उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल जबकि एक बार 5 विकेट हॉल लेने का भी कमाल किया है। दूसरे स्थान पर 8 मैचों में 12 विकेट लेकर मनी ग्रेवाल मौजूद हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर गवनीश खुराना 7 मैचों में 11 विकेट लेकर मौजूद हैं।
29 मैचों के बाद DPL 2026 की अंकतालिका, टॉप-5 बैटर-बॉलर
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|For
|Against
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स
|8
|7
|1
|0
|0
|14
|1.625
|1439/122.1
|1452/143
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स
|8
|5
|2
|0
|1
|11
|0.389
|1041/99.1
|962/95.1
|पुरानी दिल्ली-6
|8
|4
|3
|0
|1
|9
|0.473
|1260/127.4
|1245/132.3
|वेस्ट दिल्ली लायंस
|7
|3
|3
|0
|1
|7
|0.132
|896/102.2
|917/106.2
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स
|7
|3
|3
|0
|1
|7
|-0.047
|1054/104.4
|1091/107.5
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स
|7
|3
|3
|0
|1
|7
|-0.181
|1032/109.3
|1031/107.2
|नई दिल्ली टाइगर्स
|7
|1
|6
|0
|0
|2
|-0.579
|1042/118
|1046/111.1
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स
|6
|0
|5
|0
|1
|1
|-2.352
|751/95
|771/75.1
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|छक्के
|चौके
|यश ढुल
|8
|8
|1
|410
|100
|58.57
|190
|215.79
|1
|3
|32
|35
|सार्थक रंजन
|6
|6
|–
|350
|95
|58.33
|210
|166.67
|–
|5
|21
|34
|यजस शर्मा
|7
|7
|1
|333
|86
|55.5
|152
|219.08
|–
|3
|22
|34
|अनुज रावत
|7
|7
|2
|274
|105
|54.8
|149
|183.89
|1
|1
|17
|25
|सिद्धार्थ जून
|8
|8
|1
|267
|83
|38.14
|123
|217.07
|–
|2
|27
|18
|गेंदबाज
|मैच
|पारी
|ओवर
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकोनॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4विकेट
|5विकेट
|मेडन
|अंशुमान हुडा
|5
|5
|17.1
|156
|13
|5/24
|12
|9.09
|7.92
|1
|1
|–
|मनी ग्रेवाल
|8
|8
|27
|281
|12
|3/22
|23.42
|10.41
|13.5
|–
|–
|1
|गवनीश खुराना
|7
|7
|23
|242
|11
|3/36
|22
|10.52
|12.55
|–
|–
|–
|हर्ष त्यागी
|7
|7
|21
|168
|10
|3/29
|16.8
|8
|12.6
|–
|–
|–
|मयंक गुसाईं
|6
|6
|19.5
|130
|9
|3/13
|14.44
|6.55
|13.22
|–
|–
|–
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