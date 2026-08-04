दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार (4 अगस्त) को रन आउट का अजीबो-गरीब तरीका देखने को मिला। मामला न्यू दिल्ली टाइगर्स-आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच मैच के आखिरी गेंद का है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स को एक रन चाहिए था। प्रथम सलुजा ने यॉर्कर गेंद पर बल्ला लगाया और गेंद मिडऑफ की ओर गई। वहां तैनात न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह गेंद नहीं पकड़ पाए।

झल्लाहट में हिम्मत सिंह ने गेंद को किक किया, जो स्टंप पर जा लगी। प्रथम सलुजा रन आउट हो गए। मैच सुपर ओवर में चला गया और न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। ऑप स्पिन ऑलराउंडर ऋतिक शौकिन भी रन आउट देखकर हैरान रह गए। उनका रिएक्शन देखने लायक था। नीचे वीडियो में पूरा वाकया देख सकते हैं।

हिम्मत ने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया

प्रथम सलुजा के रन आउट होने से मैच सुपर ओवर में चला गया। आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 20 रन बनाए और न्यू दिल्ली टाइगर्स को 6 रन पर आउट करके मैच जीत लिया। इस तरह से हिम्मत सिंह के इस हैरतअंगेज रन आउट का फायदा नहीं मिला। हिम्मत ने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 25 गेंद पर 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए।

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आउटर दिल्ली वॉरियर्स का खाता खुला

आउटर दिल्ली वॉरियर्स का इस जीत के साथ खाता खुल गया। पहले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर है। नॉर्थ दिल्ली टाइगर्स की 3 मैच में 2 हार गई है। एक जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। उसे अगला मैच 6 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 से खेलना है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स को को 6 अगस्त को ही साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से भिड़ना है।

सुपर ओवर में हुआ न्यू दिल्ली टाइगर्स-आउटर दिल्ली वॉरियर्स मैच का फैसला

न्यू दिल्ली टाइगर्स को 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। स्कोर टाई होने के बाद सिद्धांत शर्मा और प्रथम सलुजा रन आउट हो गए। मैच सुपर ओवर में चला गया। पूरी खबर पढ़ें।