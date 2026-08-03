दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) में सेमवार (3 अगस्त) को यश ढुल की अगुआई वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन की अगुआई वाली नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हरा दिया। यह सेंट्रल दिल्ली किंग्स की लगातार तीसरी जीत है। अरुण जेटली स्ट्रेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

यश भाटिया और सार्थक रंजन की अर्धशतकीय पारी के दमपर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट पर 209 रन बनाए। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 18.2 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। जोंटी सिधू ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का यह पहला मैच था। सेंट्रल दिल्ली किंग्स अंक तालिका में पहले और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स सातवें नंबर पर है।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की पारी

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए सार्थक रंजन ने 39 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 64 रन बनाए। वैभव कांडपाल 5 रन बनाकर आउट हुए। यश भाटिया ने 51 गेंद पर नाबाद 90 रन बनाए। उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के जड़े। भरत सिंधवानी ने 22 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाए। उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स की पारी

सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए जोंटी सिद्धू ने 38 गेंद पर 75 रन बनाए। उन्होंने 6 छक्के और 5 चौके लगाए। आदित्य भंडारी ने 24 गेंद पर 46 रन बनाए। उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। सिद्धार्थ जून ने 14 गेंद पर 31 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। युगल सैनी ने 22 गेंद पर 20 रन बनाए। जसवीर सहरावत ने 6 गेंद पर नाबाद 14 और केशव डबास 4 रन बनाकर नाबाद रहे। वंश बेदी खाता नहीं खोल पाए।

अनुज रावत की टीम का खाता खुला

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में 3 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को हरा दिया। वेस्ट दिल्ली लायंस ने 6 विकेट पर 180 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 182 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।