दिल्ली गोल्फ क्लब में इस हफ्ते दुनिया भर के दिग्गज गोल्फर अपने खेल का दम दिखाएंगे। चार मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 38 करोड़ आठ लाख 400 रुपये) की इनामी राशि वाली डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा चैंपियन टॉमी फ्लीटवुड और करियर ग्रैंड स्लैम विजेता रोरी मैक्लरॉय जैसे बड़े नाम आकर्षण का केंद्र होंगे।

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के पास भी अपनी प्रतिभा साबित करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है। भारतीय चुनौती की अगुआई सप्तक तलवार, खलिन जोशी और वीर अहलावत जैसे फॉर्म में चल रहे गोल्फर करेंगे।

खासतौर पर सप्तक और खलिन के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि दोनों के बीच डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीतने की होड़ भी दिलचस्प मोड़ पर है। यह चैंपियनशिप भारतीय गोल्फ के कैलेंडर का प्रमुख टूर्नामेंट है।

इसमें DP World PGTI की मौजूदा ऑर्डर ऑफ मेरिट के शीर्ष 24 खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। इस साल शुरू हुई ‘रेस टू डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप’ के तहत सत्र में पुरस्कार राशि के आधार पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें खेलने का मौका मिला है।

यह 2026 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई सत्र का आखिरी टूर्नामेंट भी है। इसी के साथ ऑर्डर ऑफ मेरिट के चैंपियन का फैसला भी होगा। इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी को 2026-27 सत्र में डीपी वर्ल्ड टूर पर खेलने का अधिकार मिलेगा।

सप्तक तलवार के पास ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीतने का मौका

ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर चल रहे 27 वर्षीय सप्तक तलवार ने इस सत्र में इंडोरामा वेंचर्स ओपन का खिताब जीता। इसके अलावा उन्होंने सात अन्य टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में जगह बनाई।

यूरोप के होटलप्लानर टूर पर नियमित रूप से खेलने वाले सप्तक ने हाल ही में एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। सप्तक ने इस सत्र में अब तक 99 लाख 59 हजार 684 रुपये की पुरस्कार राशि जीती है।

खलिन जोशी 77 लाख 32 हजार 225 रुपये की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोनों की कमाई में 22 लाख रुपये से अधिक का अंतर है। सप्तक ने कहा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर होने के कारण उन पर जिम्मेदारी और थोड़ा दबाव है, लेकिन वह इसे विशेषाधिकार के रूप में भी देखते हैं।

दिल्ली गोल्फ क्लब उनके लिए खास है। उन्होंने यहां के बी कोर्स पर अपना खेल विकसित किया है। सप्तक ने बताया कि उनका ध्यान अपने नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर रखने और वर्तमान में बने रहने पर होगा। उन्हें भरोसा है कि उनका खेल इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त है।

चार खिताब जीत चुके खलिन जोशी की नजरें भी मेरिट खिताब पर

खलिन जोशी के लिए यह सत्र उनके करियर का सबसे अच्छा सत्र रहा है। उन्होंने अब तक चार खिताब जीते हैं और 77 लाख 32 हजार 225 रुपये की पुरस्कार राशि के साथ ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर हैं। उनके चार में से तीन खिताब लगातार बढ़त बनाए रखते हुए जीत के रूप में आए हैं।

34 वर्षीय खलिन जोशी ने 2018 में दिल्ली गोल्फ क्लब में एशियन टूर का खिताब जीता था। वह इस सप्ताह अच्छे प्रदर्शन के दम पर ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष स्थान हासिल करने की दौड़ में बने रह सकते हैं।

खलिन ने बताया कि दिल्ली गोल्फ क्लब में पहले खिताब जीतने के कारण उनके पास इस कोर्स से जुड़ी अच्छी यादें हैं। वह हाल के टूर्नामेंटों में दिखाई गई फॉर्म को बरकरार रखते हुए खिताब के लिए चुनौती पेश करना चाहते हैं।

वीर अहलावत के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर भी नजरें

पूर्व डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन वीर अहलावत 65 लाख 97 हजार 400 रुपये की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वीर अहलावत ने इस सत्र में नौ बार शीर्ष 10 में जगह बनाई है, जो डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई में किसी भी खिलाड़ी से अधिक है।

एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वीर अहलावत को 2025 में डीपी वर्ल्ड टूर पर खेलने का अनुभव भी हासिल हुआ है। वीर अहलावत का मानना है कि इस टूर्नामेंट में खेलने वाली चुनौती पूरे साल की सबसे मजबूत चुनौती है।

वीर अहलावत के मुताबिक, भारतीय खिलाड़ी दिल्ली गोल्फ क्लब में नियमित रूप से खेलते हैं और इस कोर्स की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में उनके पास इस मौके का फायदा उठाने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली गोल्फ क्लब में सटीक खेल और सही रणनीति की जरूरत होती है। टी से शॉट लगाने से लेकर दूसरे शॉट और ग्रीन के आसपास चिपिंग तक, हर स्तर पर सावधानी बरतनी पड़ती है। यहां सिर्फ ड्राइवर से लंबे शॉट लगाने के बजाय समझदारी से खेलना जरूरी है।

युवराज संधू समेत कई भारतीय खिलाड़ी भी पेश करेंगे चुनौती

मौजूदा डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन युवराज संधू भी भारतीय चुनौती के प्रमुख नामों में शामिल हैं। वह पहले दिल्ली गोल्फ क्लब में खिताब जीत चुके हैं। पिछले सप्ताह कपिल देव इनविटेशनल टूर चैंपियनशिप में शीर्ष पांच में जगह बनाकर उन्होंने अच्छी फॉर्म के संकेत दिये।

ऑर्डर ऑफ मेरिट में 4 से 7वें स्थान तक मौजूद हनी बैसोया, अक्षय शर्मा, राशिद खान और ओम प्रकाश चौहान ने भी इस सत्र 1-1 खिताब जीता है। हनी और राशिद को दिल्ली गोल्फ क्लब में खेलने का लंबा अनुभव है। राशिद ने अपने दो अंतरराष्ट्रीय खिताबों में से एक दिल्ली गोल्फ क्लब में जीता है।

भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट सिर्फ दुनिया के शीर्ष गोल्फरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर नहीं है, बल्कि सत्र का अंत मजबूत प्रदर्शन के साथ करने और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में अपनी स्थिति बेहतर बनाने का मौका भी है।

‘सारी उम्र कंचे ही खेलने हैं क्या?’, कपिल देव ने बताया गोल्फ को बड़ा बनाने का रास्ता, क्रिकेट का दिया उदाहरण

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को अच्छे मौके और बेहतर प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष कपिल देव ने 1983 विश्व कप का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट को भी आज के मुकाम तक पहुंचने में कई साल लगे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)