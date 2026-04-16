वेंकट कृष्णा बी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पांच अप्रैल को खेले गए मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। टीम ने मैच के दौरान DJ द्वारा ‘डोसा, इडली, सांभर’ गाना बजाने और खिलाड़ियों पर कथित टिप्पणियों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) औपचारिक शिकायत की है।

चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन का मानना है कि यह खेल भावना के खिलाफ था और इससे विरोधी टीम का मजाक उड़ाने की कोशिश हुई। चेन्नई सुपर किंग्स के अनुसार, उसकी पारी शुरू होने से पहले ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी, चटनी’ गाना बजाना सही नहीं था। यह गाना दक्षिण भारतीय स्टेरीओटाइप्स से जुड़े मीम्स का एक लोकप्रिय बैकग्राउंड है।

इस घटना की पुष्टि करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक पदाधिकारी ने कहा कि गवर्निंग काउंसिल इस मामले को देखेगी। पदाधिकारी ने बताया, ‘‘हमें CSK से एक शिकायत मिली है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।’’

CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, ‘‘DJ आमतौर पर घरेलू टीम का समर्थन करने के लिए होते हैं, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में मामला अलग था। हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं। इसे देखते हुए हमने बीसीसीआई (BCCI) को पत्र लिखकर मामले को देखने का आग्रह किया है।’’

काशी विश्वनाथन ने कहा, ‘‘उस घटना के बाद ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। DJ को विरोधी खिलाड़ियों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक शानदार प्रशंसक वर्ग है जो बड़ी संख्या में हमारा उत्साह बढ़ाता है।’’

गाने का है अपना इतिहास

इस गाने का एक इतिहास है और अक्सर CSK-RCB मैचों और सोशल मीडिया पर इसका ज़िक्र होता रहता है। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब आरसीबी (RCB) ने चेन्नई में अपने मैच से पहले अपने विकेटकीपर (जितेश शर्मा) का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया था। वीडियो में वह ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी, चटनी’ गा रहे थे।

इसके बाद CSK के प्रशंसकों ने उन्हें ट्रोल किया था। इस घटना के बाद सीएसके (CSK) प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि विपक्षी खिलाड़ियों और प्रशंसकों के खिलाफ कोई टिप्पणी न की जाए। ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी, चटनी’ मूल रूप से 2022 में Spotify म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था। इसे संगीतकार अप्पू ने लिखा और गाया है।

DJ की टिप्पणियों पर भी CSK को आपत्ति

सीएसके प्रबंधन ने गाने के अलावा पांच अप्रैल के मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों के आउट होने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर DJ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि DJ का काम बड़े शॉट्स और विकेटों पर उत्साह बढ़ाकर एक सकारात्मक माहौल बनाना है। सीएसके एक पदाधिकारी ने कहा, ‘‘वे वहां प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने या उनका अपमान करने के लिए नहीं हैं।’’

पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच प्रतिद्वंद्विता काफी बढ़ गई है। आईपीएल में इन दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता को कभी-कभी ‘सदर्न डर्बी’ लभी कहा जाता है।

IPL में RCB के खिलाफ CSK का पलड़ा भारी

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पर पलड़ा भारी रहा है। हालांकि, हालिया समय में स्थिति बदली है। आईपीएल 2024 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार 4 मैच जीते हैं। इसमें पांच अप्रैल को हुआ मुकाबला भी शामिल है।

मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के प्रशंसकों के आपस में भिड़ने के वीडियो भी सामने आए थे। प्रशंसकों के बीच हुई झड़प को काबू करने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। आईपीएल की ये फ्रेंचाइजी इन्हीं दोनों संबंधित राज्यों की हैं।

IPL 2026 Points Table, Orange Cap, Purple Cap, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। विराट कोहली ने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। पर्पल कैप पर गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा का कब्जा है। पूरी पॉइंट्स टेबल देखने के लिए क्लिक करें।



