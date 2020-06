रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में जुटे खिलाड़ियों खासकर फुटबॉलर्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होते हैं तो वह एनएफएल (नेशनल फुटबॉल लीग/National Football League) या यूएस सॉकर (अमेरिकी फुटबॉल) के मुकाबलों को नहीं देखेंगे। एनएफएल ने पिछले सप्ताह कहा था कि राष्ट्रगान के दौरान उसके खिलाड़ियों को विरोध करने की मंजूरी दी जानी चाहिए।

यूएस सॉकर फेडरेशन ने भी पिछले सप्ताह राष्ट्रगान के दौरान खिलाड़ियों के खड़े रहने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। उसने कहा था कि वह नीति गलत और Black Lives Matter आंदोलन के विरोध में थी। NFL अमेरिका की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण लीगों में से एक है। इसकी टीमों में हिस्सा लेने वाले 10 में से 7 खिलाड़ी अफ्रीकी-अमेरिकी होते हैं। 2016 में, कॉलिन रैंड कापरनिक (Colin Rand Kaepernick) राष्ट्रगान के दौरान घुटने के बल बैठ गए थे। ऐसा कर उन्होंने नस्लवाद के प्रति अपना विरोध जाहिर किया था।

एनएफएल के कमिश्नर रोजर गुडेल भी स्वीकार कर चुके हैं कि खिलाड़ियों के शांतिपूर्वक विरोध को नहीं सुनना एक गलती थी। अब वे हर मैच से पहले होने वाले राष्ट्रगान के दौरान घुटनों के बल बैठ सकते हैं। यह प्रतिबंध हटाने के बाद ही ट्रंप की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यदि खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होते हैं तो वे एनएफएल को नहीं देखेंगे।

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020