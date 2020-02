अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिनों भारत दौरे पर हैं। वे राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं। दौरे के पहले दिन यानी 24 फरवरी 2020 को उन्होंने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रंप ने भारत के दो बेहतरीन क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी जिक्र किया था। हालांकि, वे दोनों के नाम को सही से नहीं बोल पाए थे। उन्होंने सचिन का नाम अंग्रेजी में ‘Soochin Tendolkar’ तो कोहली का ‘Virot Kolee’ कहकर पुकारा। इसके बाद आईसीसी ने उनका मजाक उड़ाया था।

आईसीसी के बाद इस क्रम में अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का भी नाम जुड़ गया। उन्होंने सचिन को सू चिन कहा। साथ ही ट्वीट कर यह सवाल भी पूछ दिया कि पाकिस्तान दौरे पर जाकर ट्रंप वहां के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान का नाम कैसे पुकारेंगे। इसके बाद यूजर्स ने पाकिस्तानी ओपनर के नाम को लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

Can’t wait for @realDonaldTrump to visit Pakistan & see how he pronounces Fakhar Zaman ..!!!

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 25, 2020