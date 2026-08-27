भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। हालांकि भारत के पास दूसरे टेस्ट मैच को भी जीतने का पूरा मौका था, लेकिन टीम इंडिया की गलती की वजह से उसे दूसरे मैच में जीत नहीं मिली। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन तक भी टीम इंडिया पूरी तरह से जीतने की स्थिति में थी, लेकिन खेल के आखिरी दिन यानी 5वें दिन सोनल दिनुशा ने ऐसी बैटिंग कर दी कि भारत की जीत का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया।

भारतीय टीम मैनेजमेंट को आत्म-मंथन करने की जरूरत

कोलंबो टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश ने टीम इंडिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भारत के द्वारा मैच नहीं खत्म करने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोलंबो में भारत जीतने की स्थिति में थी और फिर श्रीलंका ने मैच ड्रॉ करा दिया जिसके लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट को गंभीरता से आत्म-मंथन करने की जरूरत है क्योंकि इस मैच के ड्रॉ होने से भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है।

डोडा गणेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि इस टेस्ट मैच को हाथ से जाने देने का कोई बहाना नहीं हो सकता और इसके लिए कोई माफी नहीं है, खासकर तब जब चौथे दिन के आखिर तक टीम मजबूत स्थिति में थी। भारत को अब गंभीरता से आत्म-मंथन करने की जरूरत है।

No excuse for bottling this test, especially after getting them under the mat by the end of fourth day. Lot of soul searching to do for India #SLvIND — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) August 27, 2026

संजय मांजरेकर ने गिल की तारीफ की

इस बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कोलंबो टेस्ट के आखिरी दो दिनों में शुभमन गिल की कप्तानी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पिच बहुत सपाट रही और कोलंबो में पांचवें दिन भी भारत के गेंदबाजों को उससे ज्यादा मदद नहीं मिली। मांजरेकर ने श्रीलंका के बैटर सोनल दिनुशा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने धैर्य पूर्व बैटिंग की और भारत को विकेट लेने से रोका। उन्होंने गिल की कप्तानी के बारे में कहा कि अगर मुझे उन्हें 10 में से नंबर देने को कहा जाएगा तो मैं उन्हें 7 या 8 नंबर दूंगा। इस टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी हालात के मुताबिक थी।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)