कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में शुक्रवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 मैच में माहौल काफी गरम रहा। मैदान का विवाद बाउड्री के बाहर बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा, जहां पर ड्रेसिंग रूम के शीशे टूटे पाए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ही कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़े हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को थर्ड क्लास कहते हुए ट्वीट कर दिया।

सनथ जयसूर्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद जश्न में हुए विवाद का निष्कर्ष आर प्रेमादासा स्टेडियम में बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़ दिए गए। थर्ड क्लास व्यवहार।” बिना सच्चाई जाने जयसूर्या ने ट्वीट तो कर दिया लेकिन उन्हें अपनी गलती का जल्दी एहसास हो गया और उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि उनके इस ट्वीट को डिलीट करने से पहले ही एक ट्विटर यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

why did @Sanath07 deleted this tweet…

Long way to go @BCBtigers , behave yourself#SLvBAN pic.twitter.com/ixDs2CF7lB

