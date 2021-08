करिश्माई स्पिनर राशिद खान ने एक भावुक संदेश के जरिए दुनिया के भर के नेताओं से अफगानिस्तान और वहां के लोगों को बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमें मरने के लिए अकेला मत छोड़िए, अफगानिस्तान को बर्बाद होने से बचा लें। बता दें कि तालिबान अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। उसका देश के पूर्वोत्तर हिस्से पर चरमपंथी संगठन तालिबान का पूरा कब्जा हो गया है।

बीते शुक्रवार से अब तक चरमपंथी संगठन ने देश के 8 सूबों की राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार यानी 11 अगस्त 2021 को उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ के लिए उड़ान भरी। मजार में गनी ने अट्टा मोहम्मद नूर और अब्दुल राशिद दोस्तम के साथ शहर की रक्षा के बारे में बातचीत की। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के कब्जे वाले इलाके से घिरे बाल्ख सूबा गए हैं ताकि तालिबान को पीछे धकेलने के लिए स्थानीय सरदारों से मदद मांगी जा सके।

राशिद खान भी अपने देश के हालात से काफी दुखी हैं। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘दुनिया भर के प्यारे नेताओं। इस वक्त मेरा देश संकट में है। हर दिन महिलाओं और बच्चों समेत हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। घरों और संपत्तियों को बर्बाद किया जा रहा है। लोग अपना घर छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। इन हालात में हमें अकेला मत छोड़िए।’

Dear World Leaders! My country is in chaos,thousand of innocent people, including children & women, get martyred everyday, houses & properties being destructed.Thousand families displaced..

Don’t leave us in chaos. Stop killing Afghans & destroying Afghaniatan.

We want peace.

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) August 10, 2021