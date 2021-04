कोलकाता नाइटराइडर्स मंगलवार यानी 13 अप्रैल 2021 की रात चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जीती बाजी हार गया। उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उसे जीत के लिए आखिरी 30 गेंद में 31 रन चाहिए थे। छह विकेट उसके हाथ में थे, लेकिन वह 20 रन ही बना पाई। इस दौरान उसने 3 विकेट भी गंवााए।

मैच के बाद जहां सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस के जुझारुपन की काफी तारीफ हुई, वहीं KKR के फैंस निराश दिखे और हो भी क्यों न। कोलकाता नाइटराइडर्स का मालिकाना हक किंग खान यानी शाहरुख खान के पास है। शाहरुख खान हारी बाजी जीतकर बाजीगर बनने में यकीन रखते हैं। शायद यही वजह रही कि मैच के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट कर कोलकाता नाइटराइडर्स के फैंस से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, ‘कम शब्दों में कहूंगा, निराशाजनक प्रदर्शन। कोलकाता नाइटराइडर्स के सभी फैंस से माफी चाहूंगा।’

शाहरुख के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं। इनमें से कई लोगों ने कोलकाता की हार के लिए दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल की धीमी पारी को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोगों ने तो मैच को ही फिक्स बता डाला। किसी ने कहा कि इयोन मॉर्गन को थोड़ा सीरियस रहने के लिए बोलो। किसी ने उन्हें दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल को टीम से बाहर करने की सलाह दी।

किसी ने लिखा कि दिनेश कार्तिक की जगह युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए। दिनेश कार्तिक 11 गेंद में 8 रन बनाकर नाबाद रहे। आंद्रे रसेल 15 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए। आंद्रे रसेल ने इस मैच में गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 13, 2021