भारतीय जिमनास्ट दीपा करमाकर, जो कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने से मामूली अंतर से चूक गईं थी, एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दीपा करमाकर ने चोट से करीब 2 साल बाद वापसी करते हुए तुर्की के मर्सिन में हुए आर्टिस्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में रविवार को वूमेन वॉल्ट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही दीपा ने इसी प्रतियोगिता की बैलेंस बीम स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि दीपा करमाकर ने वर्ल्ड चैलेंज कप के क्वालिफिकेशन राउंड में 13.4 अंकों के साथ टॉप पॉजिशन हासिल की थी। वहीं प्रतियोगिता के दौरान दीपा ने अपने प्रदर्शन में और सुधार करते हुए 14.15 अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।

उल्लेखनीय है कि दीपा करमाकर लंबे समय बाद चोट से उबरकर जिम्नासिटिक में वापसी कर रही थीं। इस दौरान दीपा ने अपने घुटनों की सर्जरी करायी। लेकिन अपने धमाकेदार वापसी से दीपा ने जता दिया है कि वह चोट से पूरी तरह से उबर चुकी हैं। इसके साथ ही दीपा ने 5 हफ्ते बाद जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स से पहले गोल्ड मेडल जीतकर अपनी अच्छी तैयारियों का संकेत भी दे दिया है। दीपा करमाकर की इस कामयाबी पर कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने दीपा का हौंसला बढ़ाते हुए ट्वीट कर लिखा कि “दीपा करमाकर की जीत पर भारत को गर्व महसूस हो रहा है। तुर्की के मर्सिन में वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीतना दीपा की दृढ़ता और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड को दिखाता है।”

India is proud of @DipaKarmakar ! Congratulations to her on winning a well-deserved Gold in the vault event at the FIG World Challenge Cup in Mersin, Turkey. This win is a prime example of her tenacity and never-say-die attitude.

T 2861 – CONGRATULATIONS to @DipaKarmakar .. she has won Gold in the World Championships for gymnastics on the Vault .. you proved to the World that what was wrongly denied to you in the Olympics, you won it here .. !! Proud of you .. we are proud Indians because of you ! pic.twitter.com/BUgmXl8Not

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 8 July 2018