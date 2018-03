निदास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच जिताने वाले दिनेश कार्तिक पूरे देश के चहेते बन गए हैं। कार्तिक ने भी माना कि वह निदास ट्रॉफी के बाद अचानक से लाइमलाइट में आ गए हैं और इससे बहुत खुश हैं। अब कार्तिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर अमूल बटर के एड की है, जिसमें अमूल गर्ल और दिनेश कार्तिक दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के साथ पंच लाइन बिग हिट और दिनेश कार-अटैक लिखा हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा कि इस एड में आना उनके बचपन का सपना था। वह बेहद खुश और आभारी हैं। कार्तिक की खुशी को इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कई बड़े इवेंट, शख्सियतों को इस एड में जगह दी गई है। ऐसे में दिनेश कार्तिक का खुद को इस एड में देखकर खुश होना लाजमी ही है।

बता दें कि अमूल का यह एड 50 साल से भी पुराना है और बेहद प्रसिद्ध है। अपनी मजाकिया पंचलाइन के लिए अमूल बटर की यह एड काफी पसंद की जाती है। अमूल के फाउंडर और मिल्क मैन के नाम से मशहूर डॉ. वर्गीस कूरियन इसके रचियता तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस एड पर पूरा भरोसा रखा और आज उसी का नतीजा है कि यह एड देश में काफी पसंद किया जाता है। बता दें कि अमूल गर्ल के रचियता दाकुन्हा कम्यूनिकेशन के प्रमुख सिल्वेस्टर दाकुन्हा और यूस्टास फर्नांडीस हैं। बताया जाता है कि कंपनी की स्वीकृति के बिना ही डॉ. वर्गीस ने दाकुन्हा कंपनी को अमूल गर्ल का एड बनाने की स्वतंत्रता दे रखी थी और आज भी वह स्वतंत्रता बरकरार है।

To be on this, was a childhood dream . Very happy .grateful pic.twitter.com/WfFZqqU0AU

— DK (@DineshKarthik) March 21, 2018