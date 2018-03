केकेआर का कप्तान बन ट्रोल हुए कार्तिक, लोग बोले- मजाक चल रहा है क्या?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 11वें संस्करण के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का कप्तान चुना गया है। फ्रेंचाइजी ने रविवार (4 मार्च) को इसकी घोषणा की। कोलकाता टीम ने जनवरी में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 32 वर्षीय कार्तिक को 7.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। रॉबिन उथप्पा भी कोलकाता टीम की कप्तानी की रेस में शामिल थे। उन्हें टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। कार्तिक घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु की टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन का खिताब जीता। कार्तिक ने पिछले साल आईपीएल में गुजरात लॉयंस की टीम के लिए खेला था। उन्होंने 361 रन बनाए थे।

