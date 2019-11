देवधर ट्रॉफी 2019 का फाइनल मैच आज यानी कि 4 नवंबर को इंडिया बी और इंडिया सी के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इंडिया सी के लिए खेल रहे हैं जहां उन्होंने एक हाथ से कमाल का कैच लपका है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें सलामी दे रहे हैं।

इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंडिया बी के कप्तान पार्थिव पटेल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। 9वें ओवर में ईशान पोरेल की गेंद का सामना खुद पार्थिव पटेल कर रहे थे। गुड लेंथ डिलिवरी की गेंद पटेल के बल्ले से लगकर विकेट के पीछे गई और दिनेश कार्तिक ने अपनी बाईं तरफ छलांग लगाते हुए कमाल का कैच लपका। इसे देखकर बल्लेबाज के साथ-साथ साथी खिलाड़ी भी हैरान रह गए।

इसपर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। साहिल नामक एक यूजर ने लिखा कि लोग दिनेश कार्तिक को उम्रदराज बताते हैं कहते हैं कि उनका समय पूरा हो गया है लेकिन वो 34 साल की उम्र में भी चिड़िया की तरह उड़कर कैच लपक सकते हैं।

And people call him ovwr aged..his time is over..he is 34…but the truth is that still he can fly like a bird like in 2007 where he took the stunner to dismiss smith… @DineshKarthik take a bow pic.twitter.com/a3cE8AanyN

— Sahil (@imsahil_27) November 4, 2019