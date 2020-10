किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में दिनेश कार्तिक ने इतिहास रचा। उन्होंने महज 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यह उनका संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने 2018 में इंदौर में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ ही 22 गेंद में अर्धशतक लगाया था। उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइटराइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब को 2 रन से हरा दिया।

दिनेश कार्तिक ने इस मैच में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 गेंद में 58 रन बनाए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंद में 82 रन की साझेदारी की। हालांकि, इस मैच में कोलकाता के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। कोलकाता ने इस मैच में पावर प्ले यानी 6 ओवर में सिर्फ 25 रन ही बनाए। इस दौरान उसने राहुल त्रिपाठी और नितीश राणा के दो अहम विकेट भी गंवा दिए थे। इस आईपीएल में केकेआर का यह पावर प्ले में न्यूनतम स्कोर है।

इससे पहले उसका इस आईपीएल में पावर प्ले में सबसे कम स्कोर 2 विकेट पर 33 रन था। जो उसने अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। हालांकि, इस आईपीएल में पावर प्ले के दौरान सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के नाम है। दिल्ली ने दुबई में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में पावर प्ले में 3 विकेट पर 23 रन बनाए थे।

दिनेश कार्तिक की इस पारी की पूर्व क्रिकेटर्स और क्रिकेट समीक्षकों ने काफी तारीफ की।

Brilliant return to form by @DineshKarthik good to see a senior pro fighting out those mind battles; which are hard to combat sometimes! #IPL2020 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 10, 2020

Always maintained this is the best batting number for @DineshKarthik. In these situations, with his ability to play 360°, he is very difficult to bowl to. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 10, 2020

Well played @DineshKarthik . A fine captain’s inning when tam needed it most from you. #KKRvKXIP #KKRvsKXIP #IPLinUAE — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) October 10, 2020

Good afternoon @DineshKarthik – just wanted to know what you ate for brekka today !! That was some mouth watering stroke play out there mate !! #IPL2020 #kkr #KKRvKXIP — Rohan Gavaskar (@rohangava9) October 10, 2020

कोलकाता नाइटराइडर्स ने 6 साल बाद इतनी करीबी जीत हासिल की है। इससे पहले उसने 2014 शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ 2 रन से जीत हासिल की थी। वहीं, 208 में उसने कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को5 रन से हराया था।

