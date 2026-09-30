भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया में दो बदलाव की बात कही। दिनेश कार्तिक का मानना है कि भारत को दूसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव करने की जरूरत है। कार्तिक ने साफ तौर पर कहा कि दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन से प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को बाहर कर देना चाहिए।

सिराज-आकिब नबी को दे सकते हैं मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट लिए थे जबकि गुरनूर बरार ने 10 ओवर में 60 रन दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा कि मुझे लगता है कि वे सिराज को टीम में ला सकते हैं और तेज गेंदबाजों में से किसी एक प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बरार को आराम दे सकते हैं। आप गुरनूर और प्रसिद्ध दोनों को हटाकर सिराज और आकिब नबी को भी मौका दे सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहां खड़े हैं ताकि भविष्य के लिए आपको ठीक-ठीक पता हो कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी टीम में फिट बैठता है, तो उसे शामिल करें।

गुरनूर का साथ देने का समय

वहीं अजिंक्य रहाणे ने दूसरे वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत है हम यहां (गुवाहाटी) के हालात अच्छी तरह जानते हैं। चुनौती यह है कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा और वहां के हालात बिल्कुल अलग होंगे। उनके लिए जरूरी है कि वे अपना कॉम्बिनेशन बनाए रखें और अपने खिलाड़ियों का पूरा साथ दें। हो सकता है कि सिराज टीम में आ जाएं, लेकिन अभी गुरनूर का साथ देने का समय है। हम देख सकते हैं कि वह लगातार मैचों में कैसा रिस्पॉन्स देते हैं अलग-अलग हालात में कैसा प्रदर्शन करते हैं और कैसी बॉलिंग करते हैं। हम सब जानते हैं कि सिराज किस तरह के बॉलर हैं, लेकिन अभी यह देखने का समय है कि गुरनूर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं।

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