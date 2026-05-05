दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी खेल से अपना नाता मजबूती से बनाए रखा है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर की भूमिका में हैं। इस नई पारी के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है। आईपीएल 2024 के दौरान मो बोबाट ने उनके मन में कोचिंग का बीज बोया, जिसे आगे बढ़ाने में विराट कोहली के भरोसे और समर्थन ने अहम भूमिका निभाई। यही विश्वास और टीम के साथ उनका गहरा जुड़ाव उन्हें मैदान से ड्रेसिंग रूम तक एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित कर गया।

दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी खेल से अपना नाता मजबूती से बनाए रखा है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर की भूमिका में हैं। इस नई पारी के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है।

आईपीएल 2024 के दौरान मो बोबाट ने उनके मन में कोचिंग का बीज बोया, जिसे आगे बढ़ाने में विराट कोहली के भरोसे और समर्थन ने अहम भूमिका निभाई। यही विश्वास और टीम के साथ उनका गहरा जुड़ाव उन्हें मैदान से ड्रेसिंग रूम तक एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित कर गया।

दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कोचिंग ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने पिछले सीजन टीम को अपना पहला IPL खिताब जीतने में मदद की थी। उस सीजन फाइनल में आरसीबी (RCB) ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराया था।

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने RCB पॉडकास्ट पर बताया है कि खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के एक साल बाद वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में बल्लेबाजी कोच और मेंटर कैसे बने।

40 साल के कार्तिक ने बताया, ‘‘यह बात तब सामने आई, जब 2024 में मैं अपना खेल खत्म कर रहा था तो मो ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसमें दिलचस्पी रखूंगा या शामिल होना चाहूंगा। मैं टूर्नामेंट के बीच में था और वह IPL का एक बहुत ही अलग सीजन था। हम सात में से छह या आठ में से सात मैच हार चुके थे, मुझे ठीक से याद नहीं है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सच कहूं तो किसी को भी हमसे कोई उम्मीद नहीं थी।’’

दिनेश कार्तिक ने बताया, ‘‘…लेकिन मैं उसमें पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। खेलते हुए ही हमारी इस बारे में बातचीत चल रही थी और मैं अपनी पत्नी और मो से भी बात कर रहा था। मो मलोलन रंगराजन भी मुझे यह समझा रहे थे कि अगर मैं यह भूमिका निभाऊं तो चीजें कैसी दिखेंगी। उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि ‘ऐसा करो या वैसा करो’, बल्कि बस मुझे पूरी तस्वीर दिखा दी कि यह सब कैसा होगा।’’

दिनेश कार्तिक ने बताया, ‘‘मो को भी पूरा भरोसा था कि मैं टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं। मैं उन पर काफी भरोसा करता हूं। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि साफ-साफ दिखाया कि यह भूमिका कैसी होगी और मेरे करियर के इस पड़ाव पर यह मेरे लिए सही जगह है। मैंने उन पर पूरा भरोसा किया और खेलने का फैसला छोड़ दिया।’’

दिनेश कार्तिक ने बताया कि विराट कोहली ने उन्हें इस ऑफर के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए कहा और इसे उनके लिए अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हेड कोच एंडी फ्लावर भी उन्हें टीम में शामिल करने को लेकर खुश थे।

दिनेश कार्तिक ने बताया, ‘‘इस सब के बीच सीजन के आखिर में मेरी विराट कोहली से कुछ देर बात हुई। उनके शब्द काफी प्रोत्साहित करने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा- इस बारे में सोचो, मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए अच्छा है।’’

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