कॉमवेल्थ से बाहर होकर भारतीय खिलाड़ी ने मांगी देशवासियों से माफी, दिनेश कार्तिक ने किया इमोशनल ट्वीट

भारत के टॉप स्कवैश खिलाड़ी सौरव घोषाल कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हार के साथ बाहर हो गए हैं। 5 अप्रैल को खेले गए स्कवैश के दूसरे दौर के मैच में सौरव को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका सिंगल्स का सफर यहीं पर खत्म हो गया। हालांकि अभी डबल्स में सौरव के पास पदक जीतने का मौका है। सौरव घोषाल भी अपनी इस हार से बेहद दुखी है और उन्होने देशवासियों से माफी मांगते हुए एक भावुक ट्वीट किया था। सौरव ने लिखा था कि अपनी हार को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं बेहद बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पिछले कई सालों से समर्थन किया है। मैं देशवासियों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैं बस माफी मांगना चाहता हूं।

सौरव के इस भावुक ट्वीट पर भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने एक इमोशनल ट्वीट किया है। कार्तिक ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसा होता है सौरव, अगर लोगों को यह पता चलेगा कि कॉमनवेल्थ खेलों के लिए पिछले कई महीनों में तुमने कितनी मेहनत की है, तो उन्हें पता चलेगा कि तुम किस दुख से गुजर रहे हो। कार्तिक ने घोषाल का हौंसला बढ़ाते हुए कहा कि डबल्स में जमकर खेलना, तुम्हें इसके लिए ताकत मिले। बता दें कि दिनेश कार्तिक, स्कवैश में घोषाल की साथी खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल के पति हैं।

Come on @SauravGhosal , if only people knew how hard you’ve worked these last few months for @GC2018 , will they understand the pain you’re going through buddy.

Kill it in the doubles.more power to you.#lifemoveson #gowell https://t.co/skmEmOtjeg

— DK (@DineshKarthik) April 5, 2018