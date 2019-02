AUS vs SL, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को श्रीलंकाई ओपनर दिमुथ करुणारत्ने चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की एक बाउंसर को दिमुथ करुणारत्ने समझने में भूल कर बैठे और गेंद जाकर सीधा उनके हेलमेट पर जा लगी। इसके बाद वो मैदान पर ही गिर गए, दिमुथ करुणारत्ने की हालत देख फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी उनके पास पहुंचे। करुणारत्ने को गेंद गर्दन से थोड़े से उपर के हिस्से पर लगी, इसके बाद मेडिकल स्टाफ ग्राउंड वहां पहुंची। इस दौरान करुणारत्ने बोल नहीं पा रहे थे, वह सिर्फ इशारों से बात कर रहे थे। हालत काबू से बाहर जाता देख उन्हें फौरन स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। खबरों की मानें तो दिमुथ करुणारत्ने को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोट लगने के समय करुणारत्ने 85 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे थे, चोट लगने के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट करार दे दिया गया है।

दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने तीन विकेट खोकर 123 रन बना लिए हैं। श्रीलंका पहली पारी के आधार पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 411 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 534 रनों पर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे अधिक 180 रन जो बर्नस ने बनाया था। वहीं ट्रेविस हेड ने भी 161 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लॉयन एक-एक विकेट झटकने में कामयाब रहे।

