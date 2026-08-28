भारत के दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार (27 सितंबर) को 2026 डायमंड लीग फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया। वह कैलेंडर में पांच में से तीन मीट में हिस्सा नहीं ले पाए। चोपड़ा ने गुरुवार को ज्यूरिख डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद 4 और 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चैंपियन रुमेश पथिरागे ने ज्यूरिख में एक और बड़ा थ्रो करके इवेंट जीतकर छह फाइनलिस्ट में अपनी जगह शीर्ष पर पक्की कर ली। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने 92.07मीटर की शानदार थ्रो के साथ सबका दिल जीत लिया, जो इस साल जून में रोम डायमंड लीग में 92.67 मीटर थ्रो के बाद उनका दूसरा बेस्ट था। पथिरागे इतिहास में दो बार 92 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं।

जान जोलेन्जी ने 10 बार पार किया आंकड़ा

विश्व रिकॉर्ड-धारक जान जोलेन्जी, 2017 के वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के जोहान्स वेटर और 1999 के वर्ल्ड चैंपियन फिनलैंड के अकी परवियानेन ने ही दो बार 92 मीटर के मार्क को पार किया है। जोलेन्जी ने इसे 98.48 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ 10 बार पार किया है, जबकि वेटर ने इसे 97.76 मीच के पर्सनल बेस्ट के साथ 9 बार पार किया है।

डायमंड लीग के फाइनल में जगह बनाने वाले जैवलिन थ्रोअर्स

डायमंड लीग की बात करें तो पथिरागे ने 39 अंक हासिल किए। नीरज 12 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे। इन दोनों के अलावा एंडरसन पीटर्स, केशोर्न वालकॉट, कर्टिस थॉम्पसन और जूलियस येगो ने जैवलिन फाइनल में जगह बनाई है। नीरज पिछले हफ्ते लॉजेन डायमंड लीग में 88.05 मीटर के सीजन-बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

मेंस जैवलिन डायमंड लीग फाइनल्स 2026

रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) – 39 अंक। एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) – 35 अंक। केशोर्न वालकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो) – 23 अंक। कर्टिस थॉम्पसन (USA) – 20 अंक। जूलियस येगो (केन्या) – 13 अंक। नीरज चोपड़ा (भारत) – 12 अंक।

88.05 मीटर दूरी नापने के बाद भी नीरज चोपड़ा खिताब से चूके

चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज ने 83.54 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। नीरज ने अपनी दूसरी कोशिश में 88.05 मीटर का थ्रो किया। पूरी खबर पढ़ें।