Kobe Bryant, Dia Mirza:अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायन के अचानक निधन से उनके फैंस शोक में डूबे हैं। वहीं एक्ट्रेस दीया मिर्जा भी कोब के जाने की खबर से काफी आहत हैं। कोब ब्रायंट के निधन के बारे में सुन कर एक्ट्रेस बेहद इमोशनल हो गईं। इतना ही नहीं वह फूट फूट कर रोने लगीं। दीया ने ये भी बताया कि खिलाड़ी की मौत की खबर सुन कर उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था।

एक्ट्रेस ने कोब ब्रायंट को अलविदा कहते हुए श्रद्धांजलि दी। एक्ट्रेस ने इसी के साथ ही एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा- हार्टब्रेकिंग। वहीं एएनआई का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें दीया खिलाड़ी की मौत से काफी दुखी नजर आईं और फूट फूट कर रोती दिखीं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिया अपने मन की बात कहते कहते रोने लगती हैं। बाद में दीया ने बताया कि बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी कोब ब्रायन की मौत की खबर से वह दुखी थीं। दीया ने कहा, ‘कल का दिन बहुत अच्छा था। हमने गणतंत्र दिवस मनाया लेकिन देर रात करीब 3 बजे मुझे ये खबर मिली। कोबी ब्रायन नहीं रहे। इसने मुझे भावुक कर दिया।’ दीया ने आगे कहा- ‘ब्रायन की मौत की खबर सुनने के बाद से ही मेरा ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया। हम हर जगह अपने इमोशन जाहिर नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर का बच्चा बहुत नाजुक होता है।’

