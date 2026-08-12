भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस टेस्ट सीरीज के पहले भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर हो चुके हैं और भारतीय टीम में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान, आकिब नबी की एंट्री हुई है। भारत अब पहले टेस्ट मैच में किस प्लेइंग इलेवन का साथ मैदान पर उतरेगा इस पर काफी चर्चा हो रही है।

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले अब पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे ने भी टीम के संभावित तेज गेंदबाज साथ ही छठे नंबर पर सरफराज खान या ध्रुव जुरेल में से किसे जगह मिल सकती है इसके बारे में बात की। भारत के पहले 5 बल्लेबाज लगभग फिक्स हैं जिसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडीक्कल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत शामि हैं। अब छठे नंबर पर किसे मौका मिल सकता है सबा करीम ने उनका नाम बताया।

ध्रुव जुरेल को मिलेगा मौका, सरफराज को करना होगा इंतजार

किरण मोरे ने टीओआई से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को सरफराज खान से पहले खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि वह पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन भी किया है साथ ही वह एक अच्छे फील्डर भी हैं। सरफराज बाद में टीम में आए हैं और उन्हें भी मौके मिलेंगे। आपको बता दें कि सरफराज खान को टेस्ट टीम में साई सुदर्शन के टीम में बाहर होने के बाद शामिल किया गया था और उनकी लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई है।

प्लेइंग इलेवन में 3 तेज गेंदबाजों को शामिल करे भारत

किरण मोरे ने इसके अलावा भारतीय टीम से अनुरोध किया कि वो पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में तीन तेज गेंदबाजों को शामिल करेंगे। सबा ने कहा कि टीम इंडिया के पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को शामिल करना चाहिए। हालांकि श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी नहीं रही थी फिर भी किरण मोरे ने उन्हें टीम में शामिल करने की बात कही। वहीं सिराज और गुरनूर ने अभ्यास मैच में गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया था।

यशस्वी-राहुल ओपनर, देवदत्त नंबर 3, कृष्णा-आकिब आउट; श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पूर्व विकेटकीपर ने चुनी अपनी प्लेइंग 11

भारत के पूर्व विकेटकीपर ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। उन्होंने अपनी इस टीम में इन खिलाड़ियों को मौका दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)