भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त 2026 में श्रीलंका दौरे पर गई थी और इस दौरान यशस्वी जायसवाल काफी चर्चा में आए थे। भारत ने श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था और इस टेस्ट सीरीज में भारत को 1-0 से जीत मिली थी। इस टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जो कोलंबो में खेला गया था इस मैच के दौरान पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा पर्नांन्डो के बीच जमकर कहा-सुनी हुई थी।

इस दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में ध्रुव जुरेल भी शामिल थे जिन्होंने बताया कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण यशस्वी जायसवाल बुरी तरह से भड़क गए थे और असिथा के साथ उनकी तनातनी हुई। असिथा ने यशस्वी को दूसरे मैच की पहली पारी में 45 रन पर आउट कर दिया था और उसके बाद ही दोनों खिलाड़ियों को बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई। ध्रुव जुरेल ने बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

असिथा ने यशस्वी को बुरी तरह से दी गालियां

आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर एक शो के दौरान इस घटना के बारे में पूछे जाने पर ध्रुव जुरेल ने कहा कि यशस्वी जायसवाल आउट होने के बाद चुपचाप मैदान से बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। अगर आपने फुटेज देखा हो तो उसने कुछ नहीं कहा। असल में असीथा ही यशस्वी को गालियां दे रहा था। वो यशस्वी को बुरी तरह से गालियां दे रहा था। आपको बता दें कि इस घटना के लिए यशस्वी और असीथा दोनों पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट अंक भी दिया गया था।

ध्रुव जुरेल ने आगे कहा कि यशस्वी ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं जो इस तरह की बातों की शुरुआत करेंगे। मैंने उन्हें कभी ऐसा करते नहीं देखा। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और बैटिंग करते समय वह पूरी तरह अपने खेल पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर कोई और ऐसा करता है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इसका मुंहतोड़ जवाब ना दे। गौरतलब है कि इस वक्त यशस्वी जासवाल और ध्रुव जुरेल भारतीय वनडे टीम का हिस्सा हैं जो टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।

रोहित-गिल ओपनर, ऋतुराज-नितीश IN, यशस्वी-नमन धीर OUT; पूर्व खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। इस टीम में उन्होंने यशस्वी, नमन धीर, ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)