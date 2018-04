गेंदबाज की जिन्दगी आसान नहीं होती है। शॉर्ट बाउण्ड्री, लंबे शॉट मारने वाले बल्लेबाज, गेंद, जो आसानी से स्विंग नहीं होती, पिच, जो कई बार बाउंस नहीं देती। इन सभी दबावों से ऊपर हर बार गेंद फेंकने पर अपने वजन का आठ गुना दबाव गेंदबाज के अगले पैर पर पड़ता है और ये हर बॉल के साथ होता है।

गेंदबाज क्रिकेट को ‘बल्लेबाजों का खेल’ कहे जाने पर पहले भी अफसोस जताते रहे हैं। खेल का फॉर्मेट जितना छोटा होता है, उनकी तकलीफ उतनी ही बढ़ जाती है। हाल ही में कुछ बल्लेबाजों ने कहा कि सीधे बाउण्ड्री पार जाने वाली गेंद के लिए 6 से ज्यादा रन मिलने चाहिए। बल्लेबाजों की इस बात पर दुनिया भर के गेंदबाजों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है।

जब सुपर सैमसन ने जड़े 10 छक्के : ये सारा विवाद दरअसल एक तूफानी पारी के बाद शुरू हुआ। जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए संजू सैम्सन ने आतिशी पारी खेली। उन्होंने कुल 10 बड़े छक्के लगाए थे। जबकि क्रिस गेल ने भी मैच में बेहतरीन प्रदर्शन से साबित दिया कि तेज फॉर्मेट के लिए अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है।

इस बयान पर हुआ विवाद : दरअसल, ये सारा बखेड़ा इसी हफ्ते खड़ा हुआ है। इस विवाद की जड़ में भारत के महान विकेटकीपर महेन्द्र सिंह धोनी का बयान है। बीती रात उन्होंने टी—20 का 280वां मैच खेलते हुए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

धोनी ने कहा था कि,’आईपीएल में लंबी दूरी के छक्कों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मैच में ढेर सारे छक्के लगाए गए। कई में तो गेंद स्टेडियम के बाहर भी चली गई थी। मुझे लगता है कि आईपीएल में स्टेडियम से बाहर जाने वाली हर गेंद पर दो रन अतिरिक्त मिलने चाहिए।

बयान से खफा हैं गेंदबाज : लेकिन इस तूफानी प्रदर्शन ने उन गेंदबाजों की दुखती रग को छेड़ दिया है, जो आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। इस पूरे मसले से सबसे ज्यादा आहत अगर कोई है तो वो हैं टी—20 के मंझे हुए गेंदबाज मिशेल मैकलिंघन।

Yeah great idea – while your at it… if a stump gets knocked out of the ground or a catch gets taken one handed then the team loses 3 wickets

— Mitchell McClenaghan (@Mitch_Savage) April 15, 2018