श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस ने नाबाद शतकीय पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान की बढ़त अभी भी कायम है। श्रीलंका की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 4 विकेट पर 404 रन बनाए जबकि पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 434 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी और वो अब भी श्रीलंका से 30 रन आगे है।

पाकिस्तान ने पहली पारी में 434 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी में शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और टीम के ओपनर पसिंदु सोरियाबंदरा डक पर आउट हो गए जबकि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए दिनेश चंडीमल एक रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरे ओपनर लाहिरू उदारा भी 42 रन बनाकर चलते बने। पहली पारी में जब श्रीलंका के 3 विकेट 65 रन पर ही गिर गए थे।

कामिंदु मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने लगाए शतक

तीन विकेट गिर जाने के बाद कामिंदु मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने पारी को संभाला, लेकिन इसके बाद मेंडिस भी 58 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। फिर धनंजय डी सिल्वा ने कप्तान कुसल मेंडिंस के साथ मिलकर मैच के तीसरे दिन चौथे विकेट के लिए 360 गेंदों पर 249 रन की नाबाद साझेदारी की और टीम को बेहतर स्थिति में ला दिया। तीसरे दिन जब खेल समाप्त हुए तब धनंजय डी सिल्वा 20 चौकों की मदद से 167 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं कप्तान कुसल मेंडिस 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 117 रन बनाकर नाबाद थे।

पाकिस्तान के लिए 5 खिलाड़ियों ने लगाए अर्धशतक

इससे पहले पहली पारी में पाकिस्तान के लिए तैयब आरिफ ने 57 रन, मोहम्मद ताहा ने 51 रन, कप्तान बाबर आजम ने 50 रन, सऊद शकील ने 93 रन, अराफात मिन्हास ने 52 रन की पारी खेली थी और इन सभी खिलाड़ियों की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने पहली पारी में 434 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी। श्रीलंका की तरफ से मैच की पहली पारी में असिथा फर्नान्डो और दिलशान मधुशंका ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए थे।

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पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)