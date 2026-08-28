Namibia vs South Africa, 1st Match, Namibia T20I Tri-Series 2026: नामीबिया में इस वक्त टी20आई ट्राई सीरीज का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम भी हिस्सा ले रही है। इस ट्राई सीरीज का पहला लीग मैच मेजबान नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को नामीबिया ने 18 रन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 75 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी टीम नहीं जीत पाई।

नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में प्रोटियाज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो उनके हक में नहीं रहा। नामीबिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए और इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन ही बना पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा।

जान फ्राइलिंक ने खेली अर्धशतकीय पारी

नामीबिया के लिए जान फ्राइलिंक ने बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने 38 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 60 रन बनाए जबकि टीम को दूसरे ओपनर लॉरेन स्टीनकैंप ने 29 गेंदों पर 41 रन की उपयोगी पारी खेली। इस टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए जबकि अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। साउथ अफ्रीका के लिए प्रेनेलन सुब्रायेन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए डुयान यानसेन और कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने 2-2 सफलता हासिल की।

डेवाल्ड ब्रेविस ने खेली 75 रन की पारी

साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 75 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। उन्होंने 50 गेंदों पर 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से ये रन बनाए। इसके अलावा डुयान यानसेन ने 17 गेंदों पर नाबाद 25 रन की पारी खेली, लेकिन जीत के लक्ष्य तक वो भी टीम को नहीं पहुंचा पाए। साउथ अफ्रीका के कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन तो खाता भी नहीं खोल पाए। नामीबिया के लिए रूबेन ट्रम्पेलमैन और जेजे स्मिट ने सर्वाधिक 3-3 विकेट चटकाए जबकि कप्तान गेरहार्ड इरास्मस को एक सफलता मिली।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)