नामीबिया में खेले जा रहे टी20आई ट्राई सीरीज के दूसरे लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने डेवाल्ड ब्रेविस की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका को इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में मेजबान नामीबिया के हाथों हार मिली थी, लेकिन दूसरे ही मैच में इस टीम ने शानदार वापसी की और जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस संकटमोचक साबित हुए जिन्होंने पहले मैच में भी 75 रन की पारी खेली थी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे।

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था और फिर बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली पारी में जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका की कसी गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य मिला था जो ज्यादा मुश्किल नहीं था और इस टीम ने 13.4 ओवर में 3 विकेट खोकर ही 146 रन बना लिए और मैच को 7 विकेट से जीत लिया। डेवाल्ड ब्रेविस को उनकी नाबाद 75 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

ब्रेविस की तूफानी पारी से साउथ अफ्रीका को मिली जीत

146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम के पहले दो विकेट 61 रन के स्कोर पर ही गिर गए। ओपनर लुहान डी प्रिटोरियस ने 22 रन बनाए जबकि जॉर्डन हरमन ने 20 रन की पारी खेली। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए ब्रेविस ने 32 गेंदों पर नाबाद 75 रन 234.38 की स्ट्राइक रेट से बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। ब्रेविस ने अपनी इस शानदार पारी के दौरान 6 छक्के और 7 चौके भी जड़े जबकि रुबिन हरमन 11 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं टोनी डी जार्जी ने 13 रन की पारी खेली।

जिम्बाब्वे के लिए इस मैच में कप्तान सिकंदर रजा ने 10 रन बनाए जबकि ब्रायन बेनेट ने 34 रन की पारी खेली जबकि बेन करन के बल्ले से 24 रन निकले। डियन मायर्स ने 17 रन बनाए तो वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज तादिवानाशे मारुमानी ने 13 गेंदों पर तेज गति से 30 रन बनाए और आउट हुए। साउथ अफ्रीका के लिए डुआन यानसेन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके जबकि प्रेनेलन सुब्रायेन दो विकेट लेने में सफल रहे।

रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)