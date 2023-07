CSK All-Time Playing XI: 672 रन बनाने वाले डेवोन कॉनवे ने चुनी ऑल टाइम CSK प्लेइंग XI, रैना व धोनी समेत इन खिलाड़ियों को टीम में दी जगह

डेवोन कॉनवे ने अपनी फेवरेट ऑल-टाइम सीएसके प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने सुरेश रैना व धोनी समेत इन खिलाड़ियों का चयन किया।

चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी की कप्तानी में पांचवीं बार आईपीएल खिताब जीता था और टीम की इस जीत में ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। डेवेन कॉनवे में इस सीजन में बड़ी ही निरंतरता के साथ टीम के लिए बल्लेबाजी की थी और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने इस सीजन में सीएसके के लिए 16 मैचों की 15 पारियों में 51.69 की शानदार औसत के साथ 672 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने कुल 6 अर्धशतक लगाया था जबकि बेस्ट स्कोर नाबाद 92 रन रहा था। इस सीजन में वो ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर रहे थे। अब कॉनवे ने अपनी पसंदीदा सीएसके ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन का चयन किया है जिसमें उन्होंने खुद को शामिल नहीं किया। डेवोन कॉनवे की ऑल-टाइम सीएसके प्लेइंग इलेवन कॉनवे ने अपनी पसंदीदा सीएसके प्लेइंग इलेवन में ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया जिनके साथ उन्होंने खुद ओपनिंग की है। वहीं दूसरे ओपनर के रूप में उन्होंने फॉफ डुप्लेसिस का चयन किया जो पहले सीएसके के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब वो आरसीबी के कप्तान हैं और आईपीएल 2023 में उन्होंने 730 रन बनाए थे। वहीं तीसरे नंबर के लिए उन्होंने मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को अपनी टीम में जगह दी और फिलहाल आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कॉनवे ने अपनी टीम में बल्लेबाजी के लिए चौथे नंबर पर अंबाती रायुडू को रखा जिन्होंने इस सीजन में आईपीएल से संन्यास ले लिया था। पांचवें नंबर पर उन्होंने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को अपनी टीम में जगह दी जबकि छठे नंबर पर भी ऑलराउंडर मोइन अली को टीम में रखा। सातवें नंबर पर उन्होंने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में जगह दी जबकि एमएस धोनी को बल्लेबाजी क्रम में आठवें नंबर पर रखा जो इस सीजन में इसी नंबर पर ज्यादातर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। उन्होंने टीम का कप्तान व विकेटकीपर एमएस धोनी को ही बनाया। टीम में तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने एल्बी मॉर्कल, दीपक चाहर और लक्ष्मीपति बालाजी को रखा। डेवोन कॉनवे का फेवरेट ऑल-टाइम सीएसके प्लेइंग इलेवन ऋुतराज गायकवाड़, फॉफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, बेन स्टोक्स, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान व विकेटकीपर), एल्बी मॉर्कल, दीपक चाहर, लक्ष्मीपति बालाजी। Also Read World Cup Qualifiers 2023: 7 साल की उम्र में छोड़ा भारत, अब 20 साल में इस देश के लिए विक्रमजीत सिंह ने ठोका पहला वनडे शतक

