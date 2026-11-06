कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन 2026-27 के पहले तीन मैचों के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस सीजन के लिए राज्य क्रिकेट बोर्ड ने पिछले सीजन की टीम की तुलना में अपनी टीम में कई बदलाव किए। पहले तीन मैचों के लिए कर्नाटक ने मनीष पांडे, करुण नायर और लवनीत सिसोदिया जैसे सीनियर क्रिकेटरों की मौजूदगी में स्मरण रविचंद्रन को कप्तान बनाया है तो वहीं इस टीम में देवदत्त पडिक्कल का नाम शामिल नहीं है।

स्मरण रविचंद्रण होंगे टीम के कप्तान

फिलहाल कर्नाटक ने पहले तीन मैचों के लिए ही टीम का ऐलान किया है और इसके बाद यानी तीन मैचों के बाद टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है। विनय कुमार मुख्य कोच के रूप में टीम का मार्गदर्शन करेंगे और दीपक चौगुले सहायक कोच होंगे। कर्नाटक की इस टीम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद कप्तान स्मरण नजर आएंगे जबकि उन्हें अनुभवी बैटर करुण नायर का साथ मिलेगा तो वहीं मनीष पांडे और अभिनव मनोहर जैसे बल्लेबाजों की वजह से टीम की बैटिंग लाइनअप मजबूत नजर आ रही है।

देवदत्त पडिक्कल का नाम इस टीम में फिलहाल नहीं हैं जो इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद हैं। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी और इसका समापन एक दिसंबर को होगा। भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद देवदत्त पडिक्कल घरेलू मैचों के लिए अपनी राज्य टीम से जुड़ सकते हैं। देवदत्त अगर टीम में शामिल हो जाते हैं तो इस टीम की बैटिंग लाइनअप और मजबूत हो जाएगी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के पहले तीन मैचों के लिए कर्नाटक टीम

रोहन ए पाटिल, लवनिथ सिसौदिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन (कप्तान), अभिनव मनोहर, शिखर शेट्टी, मनवंत कुमार एल, प्रवीण दुबे, विशाक वी, विद्वथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, श्रीजीत केएल (विकेटकीपर), अनीश्वर गौतम, रितेश भटकल।

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